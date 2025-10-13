Milan-Como a Perth sta facendo molto discutere in questi giorni: la squadra di Fabregas ha rilasciato un lungo comunicato. Ecco i passaggi più importanti

La possibile partita tra il Milan e il Como a Perth sta facendo molto discutere: tante le critiche dai tifosi, dagli addetti ai lavori e anche dagli stessi giocatori. Ultime le parole di Maignan e le parole di Rabiot in merito. Sul proprio sito, il Como ha scritto un lungo comunicato proprio sulla possibile gara oltreoceano contro i rossoneri: "Cara famiglia del Como, cari amici e compagni tifosi della Serie A, se la FIFA darà il via libera, il Como 1907 andrà a Perth, in Australia, a febbraio per affrontare il Milan, partecipando a una missione comune per riportare la Serie A al centro del calcio mondiale e garantire un futuro più solido a tutti i club che la rappresentano". Si legge sul sito ufficiale del club.