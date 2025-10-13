Pianeta Milan
Il Como sulla sfida contro il Milan a Perth: “Obiettivo riportare il calcio italiano …”

Milan-Como a Perth sta facendo molto discutere in questi giorni: la squadra di Fabregas ha rilasciato un lungo comunicato. Ecco i passaggi più importanti
La possibile partita tra il Milan e il Como a Perth sta facendo molto discutere: tante le critiche dai tifosi, dagli addetti ai lavori e anche dagli stessi giocatori. Ultime le parole di Maignan e le parole di Rabiot in merito. Sul proprio sito, il Como ha scritto un lungo comunicato proprio sulla possibile gara oltreoceano contro i rossoneri: "Cara famiglia del Como, cari amici e compagni tifosi della Serie A, se la FIFA darà il via libera, il Como 1907 andrà a Perth, in Australia, a febbraio per affrontare il Milan, partecipando a una missione comune per riportare la Serie A al centro del calcio mondiale e garantire un futuro più solido a tutti i club che la rappresentano". Si legge sul sito ufficiale del club.

Milan-Como a Perth: ecco le motivazione della squadra di Fabregas

Nel lungo testo si parla delle differenze di introiti con le altre lega, prendendo d'esempio gli accordi televisivi siglati dalla Premier League: "Hanno un valore di oltre 12 miliardi di sterline per il prossimo ciclo dal 2025 al 2029, di cui 6,7 miliardi di sterline provenienti dai diritti nazionali del Regno Unito e circa 6,5 miliardi di sterline da accordi internazionali", si legge. La Serie A a confronto si ferma a 900 milioni all'anno.

Questo l'obiettivo del Como: "Vogliamo riportare la Serie A alla gloria di cui godeva negli anni ’90, quando il calcio italiano era il campionato più seguito, più rispettato e più amato al mondo". In più l'invito a 50 tifosi a Perth: "Per stare al nostro fianco come ambasciatori del Como 1907 e della Serie A".

