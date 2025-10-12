Non si placano ancora le polemiche legate alla scelta della Lega Serie A di disputare Milan-Como a Perth, in Australia. Dopo le forti dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, sono arrivate quelle di un altro calciatore rossonero. Questa volta a parlare è stato il portiere Mike Maignan . Il francese, intervenuto in conferenza stampa con la Nazionale, si è voluto sbilanciare esprimendo il suo pensiero sulla scelta bizzarra fatta dalla Lega. Maignan si dice d'accordo con quanto riferito da Rabiot , aggiungendo che ormai si presta più attenzione all'aspetto finanziario che ai reali obiettivi del club che, con questa scelta, possono essere 'rovinati. Ecco, di seguito, le parole del portiere francese:

Il pensiero di Maignan: "Milan-Como a Perth? Sono totalmente d'accordo con Rabiot. Oggi si pensa molto all'aspetto finanziario. Non capisco perché bisogna giocare la partita all'estero. I nostri obiettivi sono importanti e così perdiamo un match in casa."