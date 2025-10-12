Non si placano ancora le polemiche legate alla scelta della Lega Serie A di disputare Milan-Como a Perth, in Australia. Dopo le forti dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, sono arrivate quelle di un altro calciatore rossonero. Questa volta a parlare è stato il portiere Mike Maignan. Il francese, intervenuto in conferenza stampa con la Nazionale, si è voluto sbilanciare esprimendo il suo pensiero sulla scelta bizzarra fatta dalla Lega. Maignan si dice d'accordo con quanto riferito da Rabiot, aggiungendo che ormai si presta più attenzione all'aspetto finanziario che ai reali obiettivi del club che, con questa scelta, possono essere 'rovinati. Ecco, di seguito, le parole del portiere francese:
Il pensiero di Maignan: "Milan-Como a Perth? Sono totalmente d'accordo con Rabiot. Oggi si pensa molto all'aspetto finanziario. Non capisco perché bisogna giocare la partita all'estero. I nostri obiettivi sono importanti e così perdiamo un match in casa."
