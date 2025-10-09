Domani la Francia di Didier Deschamps affronterà l'Azerbaijan alle ore 20:45 per le Qualificazioni dei Mondiali del 2026. In campo scenderanno ben tre tesserati del Milan: Mike Maignan, portiere rossonero, Adrien Rabiot e Christopher Nkunku. I tifosi, però, s'interrogano sull'accoglienza che il Parc Des Princes riserverà al centrocampista Adrien Rabiot, ex giocatore del PSG poi passato al Marsiglia. Va ricordato che, a settembre, il francese è stato accolto da una marea di fischi. In conferenza stampa alla vigilia della gara, Didier Deschamps (allenatore della Nazionale francese) è ritornato sull'argomento. Ecco, di seguito, le sue parole:
Deschamps: “Fischi a Rabiot? Adrien è grande e vaccinato, ci è abituato”
Domani la Francia di Deschamps affronterà l'Azerbaijan alle ore 20:45: le parole del CT dei Bleus su Adrien Rabiot; centrocampista del Milan
Le parole di Deschamps su Rabiot—
Che accoglienza si aspettano per Adrien Rabiot dopo i fischi: "Non sono sicuro che fossero solo tifosi della nazionale francese. Non dovrebbe accadere, perché questi giocatori rappresentano la Francia, ma eravamo al Parc, lo stadio del club di Parigi. Adrien è grande e vaccinato – nel senso che ha esperienza – e ci è abituato. Inoltre, con la sua azione difensiva nel finale di partita, è riuscito a far cambiare idea a tutti. È solo rivalità locale, è già successo altrove, e per me non è assolutamente un criterio di scelta".
