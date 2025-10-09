Le parole di Deschamps su Rabiot

Che accoglienza si aspettano per Adrien Rabiot dopo i fischi: "Non sono sicuro che fossero solo tifosi della nazionale francese. Non dovrebbe accadere, perché questi giocatori rappresentano la Francia, ma eravamo al Parc, lo stadio del club di Parigi. Adrien è grande e vaccinato – nel senso che ha esperienza – e ci è abituato. Inoltre, con la sua azione difensiva nel finale di partita, è riuscito a far cambiare idea a tutti. È solo rivalità locale, è già successo altrove, e per me non è assolutamente un criterio di scelta".