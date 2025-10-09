Luka Modric è uno dei principali protagonisti dell'ottima partenza stagionale del Milan . Il centrocampista potrebbe essere titolare anche con la Croazia nella sfida di qualificazioni ai Mondiali contro la Repubblica Ceca: "Non ho un consiglio particolare per il nostro ct per la sua centesima partita, solo il desiderio che la ricordi con piacere. Tutti vogliamo fargli un grande regalo con un bel risultato. Credo che la mia centesima sia stata contro la Finlandia. Spero che domani potremo festeggiare il suo traguardo con una buona prestazione", queste le parole del centrocampista rossonero in conferenza stampa . Parole riprese dal sito di Alfredo Pedullà.

Modric carica la Croazia

Modric continua con le sue parole: "Quel numero è qualcosa di fenomenale, soprattutto per un allenatore, perché oggi nel calcio c’è pochissima pazienza. È la prova del grande lavoro che ha fatto in tutti questi anni. 5-1 dell’andata? Il ct ci dirà cosa dobbiamo fare. Dobbiamo prendere le cose positive di quella partita e ripeterle domani. Sarà una gara diversa, ogni partita ha la sua storia".