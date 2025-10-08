Albertini su Modric: “È un giocatore che al Milan mancava da diversi anni”

Luka Modric ha iniziato in modo strepitoso la sua stagione al Milan. Il campione croato sta stupendo opinionisti e addetti ai lavori per continuità di rendimento e continuità fisica. Inoltre, la sua mentalità vincente e la sua leadership stanno aiutando la squadra a riprendersi dalla brutta passata stagione. Da tanto tempo non si vedeva un campione del genere calcare il prato di San Siro con indosso la maglia rossonera. Lo ha confermato Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, all'interno di un'intervista per 'Tuttosport'.
Luka Modric al Milan sta stregando tutti. Tra questi, Demetrio Albertini, grande ex centrocampista rossonero, il quale ha parlato del campione croato in un'intervista per 'Tuttosport'
Milan, Albertini elogia Modric—
Com'è vedere Modric? "Bello, bellissimo da vedere. Bello vedere quanto un grande campione come lui abbia anche quella voglia di mettersi in discussione, correre, vincere una partita. È un professionista, lo è da sempre. È un giocatore che al Milan mancava da diversi anni". Chi gli ricorda? "Andrea Pirlo. Il pallone passa sempre da lui e con la sua intelligenza riesce a dettare sempre il passaggio giusto. Luka fa girare la squadra a sua immagine e somiglianza".
