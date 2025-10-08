Albertini su Modric: “È un giocatore che al Milan mancava da diversi anni”

Luka Modric ha iniziato in modo strepitoso la sua stagione al Milan. Il campione croato sta stupendo opinionisti e addetti ai lavori per continuità di rendimento e continuità fisica. Inoltre, la sua mentalità vincente e la sua leadership stanno aiutando la squadra a riprendersi dalla brutta passata stagione. Da tanto tempo non si vedeva un campione del genere calcare il prato di San Siro con indosso la maglia rossonera. Lo ha confermato Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, all'interno di un'intervista per 'Tuttosport'.