Milan, Albertini: 'Ecco cosa ti manca. Il problema di Leao ...'

Uno dei temi principali di questa sosta per le partite delle nazionali è senza dubbio Rafael Leao . Può essere la punta del Milan? "Rafa non è sicuramente un attaccante da area di rigore, non può nemmeno fare la boa. È un attaccante da falcate lunghe, da contropiede . Sicuramente può essere una valida alternativa, ma dipenderà come si adatterà al ruolo ", risponde così l'ex Milan Demetrio Albertini . L'ex rossonero continua : "Max ha gestito tanti campioni, è sempre stato ai vertici in Italia. Ha grande esperienza e troverà la chiave per poter far rendere al meglio Leao". Questa la sua risposta su se Allegri potrà migliorare Leao (intervista a 'Tuttosport').

Albertini è chiaro: "Il problema è la testa? Non è la sua testa, è la sua continuità. Poi se deriva dalla testa o dal fisico non lo so. Io da spettatore dico che Leao non si può mettere in discussione perché è un grandissimo giocatore. Ma per essere un grandissimo campione deve mettere insieme le sue qualità e la continuità". Il Milan può vincere lo Scudetto? "Io sono abituato a pensare sempre in grande, e pensare in grande per il Milan significa giocare per lo scudetto. Il Milan ha la possibilità di giocare una sola volta a settimana, quindi non è che c'è da scegliere, c'è solo quello a cui pensare. È un vantaggio".