Luka Modric si è preso il Milan in pochissimo tempo. È già il proprietario delle chiavi del centrocampo e dell'intera squadra. Se sulla qualità e la classe del campione croato non c'erano dubbi, ci potevano invece essere sulla sua continuità fisica. Per ora, l'ex Real Madrid sembra tirato a lucido, tanto da aver giocato sempre da titolare in Serie A. Inoltre, nella maggior parte delle gare ha disputato tutti i 90 minuti del match. Il livello delle sue prestazioni è stato eccelso. Lo testimoniano i numeri e le statistiche registrate dal Pallone d'Oro 2018. Un dato in particolare lo incorona come il migliore per passaggi completati in Serie A. Secondo quanto riporta 'Cronache di Spogliatoio', infatti, il croato è il giocatore dell'intero campionato ad aver completato il numero più alto di passaggi durante le prime sei giornate. Il tutto - occorre ricordarlo - all'interno di una squadra che non ha nel possesso palla il suo punto di forza.
Nel post si legge: "Luka Modric è il giocatore che ha completato più passaggi dall'inizio della Serie A. 368 i passaggi riusciti da Modric nelle prime sei giornate di Serie A". In questo modo, Modric si posiziona davanti a tutti nella classifica dei giocatori con più passaggi completati in Serie A. Il campione croato è andato sotto il 90% di precisione passaggi solo in una gara di campionato. Si tratta di Milan-Bologna, in cui la percentuale di precisione passaggi è calata fino all'84%. Contro Cremonese, Napoli e Juventus, invece, ha completato il 91% dei passaggi tentati. Contro il Lecce il 92%. La percentuale più alta raggiunta è stata il 95% della partita contro l'Udinese.
