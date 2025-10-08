Il Milan potrà essere visibile su Netflix? A partire dal 2027, può darsi. Due cose dovrebbero verificarsi. La prima è la qualificazione dei rossoneri alla Champions League, l'obiettivo minimo dichiarato da Massimiliano Allegri e dalla società a inizio stagione per i prossimi anni. E il secondo? Questa è la vera notizia di oggi, secondo quanto riportato da 'Calcio e Finanza'. All'interno di un post (che riportiamo qui sotto) sulla pagina Facebook, il portale ha comunicato che Netflix - la più famosa società di streaming per film e serie TV - vorrebbe sbarcare nel mercato dei diritti televisivi del calcio. Nello specifico, la piattaforma di streaming sarebbe pronta a formulare un'offerta alla UEFA per acquistare i diritti di una partita della massima competizione europea a settimana. In seguito, si riportano tutti i dettagli.
La Champions League su Netflix? Dal 2027 potrebbe essere possibile
Secondo quanto riportato da 'Calcio e Finanza', Netflix sarebbe pronta ad acquistare i diritti di una partita di Champions League a partire dal 2027
Nella didascalia del post si legge: "Anche Netflix pronta a entrare nel mercato del calcio live. La società americana potrebbe acquisire i diritti globali di una partita di Champions League per turno a partire dal 2027. La UEFA vuole attrarre piattaforme di streaming globali, con l’obiettivo di aumentare le entrate complessive a 5-6 miliardi di euro a stagione".
