In questi giorni (post Juventus-Milan ) tiene banco attorno all'ambiente rossonero un tema: Rafael Leao può fare la prima punta? Al di là degli errori tecnici davanti alla porta contro i bianconeri, si tratta di un tema più profondo. Nel 3-5-2 di Allegri il portoghese è costretto a uscire dalla sua comfort zone, ossia la fascia sinistra. Nei suoi anni al Milan , Rafa ha fatto le cose migliori partendo largo da sinistra, spesso con i piedi sulla linea. E ora? Riuscirà a trasformarsi in un numero 9, anche se atipico? Massimo Ambrosini nutre qualche dubbio in merito. L'ex capitano rossonero lo ha fatto sapere durante 'Elastici', programma del martedì sera di 'Cronache di Spogliatoio'.

Le parole di Ambrosini: "Leao è il grande tema del Milan, capire come inserirlo in questo contesto tecnico. Vederlo in panchina secondo me no, anche se io nutro un po' di dubbi su come verrà inserito in questo sistema di gioco, soprattutto considerando che il suo compagno di reparto sarà Pulisic e non sono così sicuro che sia un ambientamento facile, un inserimento così semplice".