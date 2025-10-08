LEGGI ANCHE: Bernardi su Allegri da bordocampo: "A volte esagera per aiutare o svegliare la squadra">>>
E ancora: "Sulla seconda, a parte l'assist di Modric che è un tocco da campione, Leao fa il movimento giusto, da centravanti vero ma dà la sensazione di arrivarci quasi con poca cattiveria. Quello che si chiede a lui adesso è l'atteggiamento giusto: anche col Napoli entra e nessuno gli chiede di far subito la differenza però in dieci contro undici, in un momento delicato e una partita importante, ma se lo fa Modric ti aspetti che anche Leao lo faccia. Da un punto di vista della presenza in campo si è fatto sentire ma manca sempre incisività, ciò che manca per farlo diventare un campione"
