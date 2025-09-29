Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Ambrosini si interroga: “Milan, ora come inserirai Leao?”. Poi la confessione su Rabiot

MILAN-NAPOLI

Ambrosini si interroga: “Milan, ora come inserirai Leao?”. Poi la confessione su Rabiot

Ambrosini si interroga: 'Milan, ora come inserirai Leao?'. Poi la confessione su Rabiot
Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 vinta dai rossoneri di Massimiliano Allegri per 2-1: commenti anche su Rafael Leao, Adrien Rabiot e tifosi
Daniele Triolo Redattore 

Massimo Ambrosini, ex centrocampista nonché capitano del Milan, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 2-1 per i rossoneri di Massimiliano Allegri con i gol di Alexis Saelemaekers (3') e Christian Pulisic (31'). Di Kevin De Bruyne, su calcio di rigore al 60', l'inutile gol degli ospiti.

Milan-Napoli 2-1, così Ambrosini nel post-partita di 'DAZN'

—  

Sull'ingresso in campo di Rafael Leao, entrato in campo al 69' e tornato a giocare dopo quasi 45 giorni di assenza per un infortunio al polpaccio, Ambrosini ha detto: "Il Milan era in grande difficoltà, non è che ha inciso tanto. È stato lì. Ora la vera domanda è come inserirlo da qui in avanti. Pulisic gioca. Ha fatto due allenamenti Leao, non mi stupisco se allo 'Stadium' Leao aspetta ancora. Ma la questione così la rimandi. Bisogna vedere come Leao si adatterà a questo sistema di gioco, che ormai è la certezza del Milan".

LEGGI ANCHE

Quindi, Ambrosini ha parlato di Adrien Rabiot, colpo di mercato del Milan nell'ultima estate: da quando l'ex juventino gioca titolare a centrocampo, il Milan ha collezionato soltanto vittorie tra campionato e Coppa Italia. "Così forte, così completo non me lo aspettavo. Con Roberto De Zerbi sarà migliorato a livello tecnico e tattico. Ormai ai centrocampisti chiedono di saper interpretare gli spazi. Lui ha messo ancora qualcosa nel suo gioco".

"Il ritorno del tifo? È un peccato quando non si tifa. E ora ..."

—  

LEGGI ANCHE: Milan-Napoli, Allegri loda Modric: "Troppo intelligente, anche nelle chiusure". Su Leao rivela ... >>>

La chiosa di Ambrosini sul ritorno del tifo organizzato allo stadio per Milan-Napoli: "Vincere partite così aumenta la consapevolezza, l’autostima. E ora 'San Siro' è tornato a tifare. È un peccato quando non si tifa. Mi raccomando in Consiglio Comunale, che facciano la scelta giusta".

Leggi anche
Milan-Napoli, Allegri: “76 punti per andare in Champions. Juve? Speriamo bene”
Milan-Napoli, Rabiot: “Restiamo umili: non abbiamo fatto ancora niente”

© RIPRODUZIONE RISERVATA