Massimo Ambrosini , ex centrocampista nonché capitano del Milan , ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Napoli , partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 2-1 per i rossoneri di Massimiliano Allegri con i gol di Alexis Saelemaekers ( 3' ) e Christian Pulisic ( 31' ). Di Kevin De Bruyne , su calcio di rigore al 60' , l'inutile gol degli ospiti.

Milan-Napoli 2-1, così Ambrosini nel post-partita di 'DAZN'

Sull'ingresso in campo di Rafael Leao, entrato in campo al 69' e tornato a giocare dopo quasi 45 giorni di assenza per un infortunio al polpaccio, Ambrosini ha detto: "Il Milan era in grande difficoltà, non è che ha inciso tanto. È stato lì. Ora la vera domanda è come inserirlo da qui in avanti. Pulisic gioca. Ha fatto due allenamenti Leao, non mi stupisco se allo 'Stadium' Leao aspetta ancora. Ma la questione così la rimandi. Bisogna vedere come Leao si adatterà a questo sistema di gioco, che ormai è la certezza del Milan".