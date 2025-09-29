Quindi, Ambrosini ha parlato di Adrien Rabiot, colpo di mercato del Milan nell'ultima estate: da quando l'ex juventino gioca titolare a centrocampo, il Milan ha collezionato soltanto vittorie tra campionato e Coppa Italia. "Così forte, così completo non me lo aspettavo. Con Roberto De Zerbi sarà migliorato a livello tecnico e tattico. Ormai ai centrocampisti chiedono di saper interpretare gli spazi. Lui ha messo ancora qualcosa nel suo gioco".
"Il ritorno del tifo? È un peccato quando non si tifa. E ora ..."—
La chiosa di Ambrosini sul ritorno del tifo organizzato allo stadio per Milan-Napoli: "Vincere partite così aumenta la consapevolezza, l’autostima. E ora 'San Siro' è tornato a tifare. È un peccato quando non si tifa. Mi raccomando in Consiglio Comunale, che facciano la scelta giusta".
