Milan-Napoli, Allegri: “76 punti per andare in Champions. Juve? Speriamo bene”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in zona mista dopo Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in zona mista dopo Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Napoli 2-1, così Allegri in zona mista nel post-partita

Sui meriti nell'aver rianimato il Milan in soli tre mesi: “No, assolutamente non è merito mio. È solamente merito dei ragazzi e della società che mi ha messo a disposizione una rosa importante. I ragazzi hanno voglia di fare una bella stagione, lavorando e soprattutto mettendosi a disposizione l’uno con l’altro con grande rispetto. Perché sia chi gioca deve avere rispetto di quelli che stanno in panchina, e quindi devono far bene, e quelli che entrano devono avere rispetto di quelli che giocano e quindi devono fare meglio”.

Su quanti punti servono per vincere lo Scudetto: “Ma no, ho detto un numero a caso. Diciamo che per entrare in Champions servono 76 punti”.

Su che settimana sarà quell che porterà a Juventus-Milan: “Lo domando a voi. Secondo voi? Sono stato 8 anni alla Juventus. Non tanto la settimana ma la serata. Speriamo bene”.

