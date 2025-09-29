Milan-Napoli, Allegri: “76 punti per andare in Champions. Juve? Speriamo bene”

Milan-Napoli 2-1, così Allegri in zona mista nel post-partita

Sui meriti nell'aver rianimato il Milan in soli tre mesi: “No, assolutamente non è merito mio. È solamente merito dei ragazzi e della società che mi ha messo a disposizione una rosa importante. I ragazzi hanno voglia di fare una bella stagione, lavorando e soprattutto mettendosi a disposizione l’uno con l’altro con grande rispetto. Perché sia chi gioca deve avere rispetto di quelli che stanno in panchina, e quindi devono far bene, e quelli che entrano devono avere rispetto di quelli che giocano e quindi devono fare meglio”.