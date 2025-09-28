Pianeta Milan
Milan-Napoli, Rabiot: “C’è uno spirito forte, con la mentalità giusta l’abbiamo vinta”

Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su come ha fatto a prendersi la squadra in poco tempo: “È vero che conosco bene il mister e tutto lo staff, il loro modo di lavorare: è stato più facile. Conosco anche tanti compagni di squadra. Sono arrivato con umiltà lavorando tutti i giorni per dare l’esempio, per trascinare questa squadra. Loro mi stanno dietro, sono contento del debutto perché da quando sono qua abbiamo fatto quattro vittorie e preso solo un gol. C’è uno spirito forte, giochiamo con uno stato d’animo positivo. Stasera è stata difficile, ma con lo spirito e la mentalità l’abbiamo portata a casa. Sono contento”.

Su com'è giocare con Modric e difendere in queste partite:“In queste partite quando sei in 10 contro 11 devi dare di più, questa è la mentalità che dobbiamo avere. Giocare con Luka è facile, sa gestire la partita, anche fare 90 minuti così a correre a 40 anni. Non so come fa. Gli piace giocare a calcio, si diverte in campo. Gli piace difendere, attaccare… Non solo lui, abbiamo tanta qualità, anche i giovani. Ci divertiamo anche a difendere, bravi tutti stasera, non era facile. Ma anche in 10 abbiamo visto che possiamo fare molto bene”.

Sulla Juventus:“Io veramente sono contento di tornare allo Stadium. Siamo in testa, sarà una bella partita. Spero di vincere ovviamente, ma sono veramente contento di essere tornato in Italia in questo campionato. Per me sarà emozionante, ho fatto 5 anni lì e mi sono trovato molto bene. Ora sono al Milan e spero di vincere al Milan, lì sarà veramente una bella partita”.

