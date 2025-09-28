Milan-Napoli, Rabiot: “C’è uno spirito forte, con la mentalità giusta l’abbiamo vinta”

Su com'è giocare con Modric e difendere in queste partite:“In queste partite quando sei in 10 contro 11 devi dare di più, questa è la mentalità che dobbiamo avere. Giocare con Luka è facile, sa gestire la partita, anche fare 90 minuti così a correre a 40 anni. Non so come fa. Gli piace giocare a calcio, si diverte in campo. Gli piace difendere, attaccare… Non solo lui, abbiamo tanta qualità, anche i giovani. Ci divertiamo anche a difendere, bravi tutti stasera, non era facile. Ma anche in 10 abbiamo visto che possiamo fare molto bene”.
Sulla Juventus:“Io veramente sono contento di tornare allo Stadium. Siamo in testa, sarà una bella partita. Spero di vincere ovviamente, ma sono veramente contento di essere tornato in Italia in questo campionato. Per me sarà emozionante, ho fatto 5 anni lì e mi sono trovato molto bene. Ora sono al Milan e spero di vincere al Milan, lì sarà veramente una bella partita”.
