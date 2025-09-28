"Partiamo dal presupposto che questa è la prima sconfitta su cinque partite, ricevuta comunque a San Siro contro il Milan. Il Milan ha qualità importante in mezzo al campo e davanti. Ci sta che ti facciano due gol. I ragazzi lo sanno che devono fare meglio, come squadra. Non a livello di reparto, ci vuole da parte di tutti più attenzione, più concentrazione. Abbiamo creato situazioni ma alla fine devi fare gol".
Su Marianucci e i cambi in corso d'opera: "Marianucci è un calciatore che è stato comprato dal Napoli, fa parte della rosa e non è in lista Champions. Si sta allenando bene, si è guadagnato la possibilità di giocare. Ha grandi potenzialità, ha dimostrato di poter stare nella nostra rosa. Oggi ha meritato la chance. Speriamo che non accada niente a Juan Jesus e a Beukema perché non abbiamo più centrali. Quando si gioca ogni tre giorni e gli infortuni colpiscono tutta la difesa puoi fare poco. La crescita del Napoli passerà dalla crescita dei nuovi, che sono giovani e devono crescere. Sono contento della prestazione di Lucca. Era la prima partita anche di Gutierrez dopo tantissimi mesi, con lui abbiamo forzato un po' la situazione".
Sui cambi di De Bruyne e McTominay: "Ho cercato di mettere giocatori freschi per l'uno contro uno. Poi ho cambiato l'attaccante con Lucca. I cambi erano per cercare di fare qualcosa di buono e penso che siano stati cambi giusti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA