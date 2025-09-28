Pianeta Milan
Milan-Napoli, Conte: "Il Milan ha qualità importante in mezzo al campo e davanti"

Antonio Conte, allenatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026
Antonio Conte, allenatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Le sue prime parole: "Dispiace aver concesso subito il gol. I primi due gol si poteva fare meglio a livello di squadra. Ci sono sempre situazioni da migliorare. Partire qui a San Siro andando sotto non è semplice. Anche nel primo tempo abbiamo fatto la partita. La squadra mi è piaciuta. Abbiamo pressato molto alto, abbiamo creato occasioni da gol. C'è da migliorare perché stiamo concedendo qualche gol in più. La parte difensiva è sempre stata la nostra forza e quindi dobbiamo a essere bravi a migliorare. La prestazione però mi è piaciuta, con autorità. Ci deve dare buone sensazioni a livello di squadra".

"Partiamo dal presupposto che questa è la prima sconfitta su cinque partite, ricevuta comunque a San Siro contro il Milan. Il Milan ha qualità importante in mezzo al campo e davanti. Ci sta che ti facciano due gol. I ragazzi lo sanno che devono fare meglio, come squadra. Non a livello di reparto, ci vuole da parte di tutti più attenzione, più concentrazione. Abbiamo creato situazioni ma alla fine devi fare gol".

Su Marianucci e i cambi in corso d'opera: "Marianucci è un calciatore che è stato comprato dal Napoli, fa parte della rosa e non è in lista Champions. Si sta allenando bene, si è guadagnato la possibilità di giocare. Ha grandi potenzialità, ha dimostrato di poter stare nella nostra rosa. Oggi ha meritato la chance. Speriamo che non accada niente a Juan Jesus e a Beukema perché non abbiamo più centrali. Quando si gioca ogni tre giorni e gli infortuni colpiscono tutta la difesa puoi fare poco. La crescita del Napoli passerà dalla crescita dei nuovi, che sono giovani e devono crescere. Sono contento della prestazione di Lucca. Era la prima partita anche di Gutierrez dopo tantissimi mesi, con lui abbiamo forzato un po' la situazione".

Sui cambi di De Bruyne e McTominay: "Ho cercato di mettere giocatori freschi per l'uno contro uno. Poi ho cambiato l'attaccante con Lucca. I cambi erano per cercare di fare qualcosa di buono e penso che siano stati cambi giusti".

