Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Napoli, Saelemaekers: “Sin dal primo giorno siamo stati una famiglia”
“Che squadra è questa? Dal primo giorno a Milanello abbiamo ritrovato una famiglia unita, oggi l’abbiamo dimostrato fino alla fine. Anche chi è subentrato ha dato il massimo, questo è essere famiglia. Io provo sempre a dare il massimo sul campo la gente allo stadio lo vede e restituisce tutto. La cosa importante è la squadra, la nostra famiglia. Questa vittoria è per i tifosi. Scudetto? La stagione è molto lunga, noi lavoriamo in settimana: prenderemo ogni partita così. L’assist di Pulisic? Andiamo a giocare a golf insieme (ride, ndr)”.
