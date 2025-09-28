Milan-Napoli, Allegri: “Si cresce anche attraverso sofferenza e gestione dell’imprevisto”

Sulla partita: "Stasera per noi era un passaggio importante, un test importante. Anche giocando in dieci, a livello di sofferenza. I ragazzi sono stati molto bravi".
Su cosa gli è piaciuto di meno e cosa gli è piaciuto di più della gara: "Nel primo tempo potevamo tenere meglio la palla, gestirla di più, abbassare i ritmi. Abbiamo forzato la giocata, perché è nelle caratteristiche dei giocatori. Il gruppo sta diventando una squadra: la voglia di difendere, di non prendere gol ... Ora abbiamo una partita prima della sosta, cerchiamo di prepararla bene".
Sulla gestione delle difficoltà: "Attraverso la sofferenza, in questo tipo di partite, la gestione dell'imprevisto è fondamentale per migliorare. Ora i ragazzi festeggiano, giustamente. Ma da domani si pensa alla Juventus, un'altra grande partita verso la sosta".
