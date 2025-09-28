Pianeta Milan
MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli, Allegri: “Si cresce anche attraverso sofferenza e gestione dell’imprevisto”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Napoli 2-1, così Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla vittoria: "Abbiamo trovato un Napoli forte, lo sapevamo. Bella partita, bella vittoria. Gara rovinata da rigore ed espulsione, che c'erano. Dopo il rosso i ragazzi hanno capito come dovevamo difenderci e cosa dovevamo fare per arginare il Napoli".

Sulla partita: "Stasera per noi era un passaggio importante, un test importante. Anche giocando in dieci, a livello di sofferenza. I ragazzi sono stati molto bravi".

Su cosa gli è piaciuto di meno e cosa gli è piaciuto di più della gara: "Nel primo tempo potevamo tenere meglio la palla, gestirla di più, abbassare i ritmi. Abbiamo forzato la giocata, perché è nelle caratteristiche dei giocatori. Il gruppo sta diventando una squadra: la voglia di difendere, di non prendere gol ... Ora abbiamo una partita prima della sosta, cerchiamo di prepararla bene".

Sulla gestione delle difficoltà: "Attraverso la sofferenza, in questo tipo di partite, la gestione dell'imprevisto è fondamentale per migliorare. Ora i ragazzi festeggiano, giustamente. Ma da domani si pensa alla Juventus, un'altra grande partita verso la sosta".

