Milan-Napoli, Allegri: “Si cresce anche attraverso sofferenza e gestione dell’imprevisto”

Su cosa gli è piaciuto di meno e cosa gli è piaciuto di più della gara: "Nel primo tempo potevamo tenere meglio la palla, gestirla di più, abbassare i ritmi. Abbiamo forzato la giocata, perché è nelle caratteristiche dei giocatori. Il gruppo sta diventando una squadra: la voglia di difendere, di non prendere gol ... Ora abbiamo una partita prima della sosta, cerchiamo di prepararla bene".