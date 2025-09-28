Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Napoli, Pulisic: “Sacrificio incredibile. Abbiamo tanta qualità in squadra”
Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026
"Incredibile, il sacrificio che abbiamo fatto oggi è stato incredibile, anche dopo il rosso abbiamo difeso al top. Miglioramento rispetto all’anno scorso? Anche il mister sta facendo bene trovando il meglio di ogni giocatore. Con Adrien, Luka e Alex abbiamo tanta qualità, che dimostriamo sul campo”.
