Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Napoli, Rabiot: “Restiamo umili: non abbiamo fatto ancora niente”

MILAN-NAPOLI

Milan-Napoli, Rabiot: “Restiamo umili: non abbiamo fatto ancora niente”

Milan-Napoli, Rabiot: 'Restiamo umili: non abbiamo fatto ancora niente'
Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Napoli 2-1, così Rabiot nel post-partita di 'Milan TV'

—  

Sulla vittoria: "Siamo entrati bene in campo, con due gol nel primo tempo. Avevamo la partita in mano. Poi nel secondo tempo con rigore e rosso è cambiata la partita, è diventata più difensiva. Ma l'abbiamo giocata bene, siamo stati compatti, abbiamo difeso tutti insieme e abbiamo meritato questa vittoria".

LEGGI ANCHE

Sul gruppo rossonero: "Tutti bravi, si vede in campo, da chi gioca, da chi entra, ha sempre la mentalità giusta. Chi non parte titolare fa bene. Si allenano tutti bene, anche i giovani, hanno voglia di imparare. No, veramente bene la mentalità di tutti. Dobbiamo continuare così, lavorando bene in allenamento e restando umili perché non abbiamo fatto niente. Con il mister che ci spinge, possiamo fare bene".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Sulla sfida di domenica prossima contro la Juventus, sua ex squadra: "Non ci ho pensato prima del Napoli, che era una partita tosta. Domenica altro test contro una squadra forte, ma siamo fiduciosi. Abbiamo fatto vittorie giocando bene, andiamo lì per fare risultato prima della sosta".

Leggi anche
Milan-Napoli, Rabiot: “C’è uno spirito forte, con la mentalità giusta l’abbiamo...
Milan-Napoli, Conte: “Il Milan ha qualità importante in mezzo al campo e davanti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA