Milan-Napoli, Rabiot: “Restiamo umili: non abbiamo fatto ancora niente”

Milan-Napoli 2-1, così Rabiot nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla vittoria: "Siamo entrati bene in campo, con due gol nel primo tempo. Avevamo la partita in mano. Poi nel secondo tempo con rigore e rosso è cambiata la partita, è diventata più difensiva. Ma l'abbiamo giocata bene, siamo stati compatti, abbiamo difeso tutti insieme e abbiamo meritato questa vittoria".