Milan-Napoli, Rabiot: “Restiamo umili: non abbiamo fatto ancora niente”

Sul gruppo rossonero: "Tutti bravi, si vede in campo, da chi gioca, da chi entra, ha sempre la mentalità giusta. Chi non parte titolare fa bene. Si allenano tutti bene, anche i giovani, hanno voglia di imparare. No, veramente bene la mentalità di tutti. Dobbiamo continuare così, lavorando bene in allenamento e restando umili perché non abbiamo fatto niente. Con il mister che ci spinge, possiamo fare bene".
Sulla sfida di domenica prossima contro la Juventus, sua ex squadra: "Non ci ho pensato prima del Napoli, che era una partita tosta. Domenica altro test contro una squadra forte, ma siamo fiduciosi. Abbiamo fatto vittorie giocando bene, andiamo lì per fare risultato prima della sosta".
