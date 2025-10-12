Nel calcio attuale, il ruolo dei terzini è diventato ancora di più centrale: delle vere e proprie frecce capaci di spaccare le fasce. A confermarlo è stato anche Transfermarkt che , in una classifica speciale, ha posizionato i migliori attuali terzini destri presenti in Serie A. Tra i nomi, presente anche un giocatore del Milan di Massimiliano Allegri.