A seguire, Wesley della Roma e Luis Enrique, entrambi con una valutazione di circa 25 milioni di euro. Due nomi che testimoniano la crescita nel calcio italiano, due 'vere e proprie' scommesse.
LEGGI ANCHE: Festival dello Sport-“Una vita in 90 minuti”, ospite Balotelli: segui con noi l’evento in diretta
In classifica però, come detto precedentemente, è presente anche un giocatore rossonero: al sesto posto in classifica troviamo il belga Alexis Saelmaekers, con un valore di circa 20 milioni di euro. Il giocatore, ormai impiegato come terzino destro, sta continuando a raccogliere tutto quello che ha seminato nel corso del tempo, diventando un vero e proprio titolare inamovibile nello scacchiere di Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA