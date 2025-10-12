Pianeta Milan
Chi si nasconde tra i top della Serie A? Un giocatore del Milan sorprende tutti!

Nel calcio attuale, il ruolo dei terzini è diventato ancora di più centrale: la classifica speciale. Sorprende un giocatore del Milan
Nel calcio attuale, il ruolo dei terzini è diventato ancora di più centrale: delle vere e proprie frecce capaci di spaccare le fasce. A confermarlo è stato anche Transfermarkt che , in una classifica speciale, ha posizionato i migliori attuali terzini destri presenti in Serie A. Tra i nomi, presente anche un giocatore del Milan di Massimiliano Allegri.

Milan, la classifica dei terzini destri più costosi

In cima alla classifica spicca Denzel Dumfries, giocatore dell'Inter famoso anche per le sue sfuriate nei derby scorsi contro Theo Hernandez, ora al servizio dell'Al-Hilal. Il calciatore olandese guida la vetta con un valore di mercato pari a 35 milioni di euro, confermandosi così come il più costoso in Serie A.

A seguire, Wesley della Roma e Luis Enrique, entrambi con una valutazione di circa 25 milioni di euro. Due nomi che testimoniano la crescita nel calcio italiano, due 'vere e proprie' scommesse.

In classifica però, come detto precedentemente, è presente anche un giocatore rossonero: al sesto posto in classifica troviamo il belga Alexis Saelmaekers, con un valore di circa 20 milioni di euro. Il giocatore, ormai impiegato come terzino destro, sta continuando a raccogliere tutto quello che ha seminato nel corso del tempo, diventando un vero e proprio titolare inamovibile nello scacchiere di Allegri.

