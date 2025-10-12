Pianeta Milan
Milan, Modric prende fiato: niente titolarità per il croato

Sosta nazionali, domani gioca Modric con la sua Croazia
Niente titolarità per Luka Modric. Dopo esser sempre partito da titolare con il Milan, il centrocampista croato si ferma
Alessia Scataglini
Niente titolarità per Luka Modric. Dopo esser sempre partito da titolare con il Milan, il centrocampista croato è stato in campo anche per tutta la durata della gara della Croazia contro la Repubblica Ceca, terminata 0-0. Oggi la formazione biancorossa gioca tra le mura casalinghe contro il Gibilterra, una partita che sembra abbordabile per i croati. Proprio per questo motivo, il CT Dalic ha deciso di far rifiatare Luka Modric, concedendogli un 'breve' turno di riposo. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali della gara per le qualificazioni al Mondiale:

Milan, panchina per Modric

—  

CROAZIA (4-2-3-1): Kotarski; Pasalic, Pongracic, Erlic, Bradaric; Moro, Kovacic; Majer, Baturina, Fruk; Ivanovic. A disp.: Livakovic, Ivusic, Smolcic, Gvardiol, Kramaric, Modric, Budimir, Perisic, Pasalic, P. Sucic, Jakic, L. Sucic. All. Dalic

GIBILTERRA (4-3-3): Hankins; Annesley, Lopes, Jolley, Ronan; Richards, Bent, Valarino; Scanlon, Perera, De Barr. A disp.: Banda, Huart Guerra, Del Rio, Borge, Mouelhi, Ronco, Clinton, Jessop, Vinet, Mauro, De Haro. All. Wiseman

