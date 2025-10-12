Festival dello Sport-“Una vita in 90 minuti”, ospite Balotelli: segui con noi l’evento in diretta | LIVE News
BELGIO: De Winter (difensore) | Galles-Belgio in programma lunedì 13 ottobre alle ore 20.45 a Cardiff
SVIZZERA: Athekame (difensore) | Slovenia-Svizzera: in programma lunedì 13 ottobre alle ore 20.45 a Ljubljana.
LEGGI ANCHE: Festival dello Sport-“Una vita in 90 minuti”, ospite Balotelli: segui con noi l’evento in diretta
Da segnalare invece il ritorno di Alexis Saelemaekers, a causa di un infortunio rimediato con la maglia dei diavoli rossi. Il belga è ritornato a Milanello per effettuare dei controlli medici specifici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA