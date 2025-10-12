Pianeta Milan
Archiviata la prima, ora è il momento della seconda pausa delle Nazionali: eco tutti i giocatori del Milan impegnati nella giornata di domani
Archiviata la prima, ora è il momento della seconda pausa delle Nazionali. Il Milan di Massimiliano Allegri è stato il club che ha 'prestato' più giocatori alle rispettive Nazionali in Serie A. I calciatori che hanno salutato momentaneamente Milanello son stati ben 15, con Massimiliano Allegri che sarà costretto a continuare i lavori con una rosa molo ma molto 'rimpicciolita'.  Ecco, di seguito, i giocatori rossoneri che, nella giornata di domani, saranno impegnati con la maglia del proprio paese:

Nazionali, i rossoneri impegnati nella giornata di domani

FRANCIA: Mike Maignan (portiere), Adrien Rabiot (centrocampista), Christopher Nkunku (Attaccante) | Islanda-Francia: lunedì 13 ottobre alle ore 20.45 a Reykjavik

BELGIO: De Winter (difensore) | Galles-Belgio in programma lunedì 13 ottobre alle ore 20.45 a Cardiff

SVIZZERA: Athekame (difensore) | Slovenia-Svizzera: in programma lunedì 13 ottobre alle ore 20.45 a Ljubljana.

Da segnalare invece il ritorno di Alexis Saelemaekers, a causa di un infortunio rimediato con la maglia dei diavoli rossi. Il belga è ritornato a Milanello per effettuare dei controlli medici specifici.

