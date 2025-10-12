Grande successo per la Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso, ex giocatore ed allenatore del Milan, in televisione. Il match di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro l'Estonia, vinto dagli azzurri per 3-1 grazie ai gol di Kean, Retegui e il giovane Esposito dell'Inter, ha conquistato un grande numero di spettatori in TV. La gara, trasmessa in diretta su Rai uno, è stata seguita da circa 6.588.000 spettatori registrando perciò un 36,5% di share, confermandosi così come il programma più visto di tutta la serata. Il prossimo appuntamento con gli azzurri sarà martedì 14 ottobre alle ore 20:45 sempre in onda su Rai 1, dove si sfideranno contro Israele, partita chiave.