Milan in Nazionale: minuti per Leao. Brutto KO per Gimenez

Il 10 del Milan entra al 61' nell'1-0 del Portogallo sull'Irlanda dando una sferzata di ritmo alla partita. Attacca gli spazi lasciati dagli avversari, strappa a campo aperto come suo solito e crea superiorità con conduzioni lunghe e uno contro uno. In ripartenza sfiora il gol: dopo un allungo da metà campo fino all'area di rigore calcia con un potente sinistro a incrociare che finisce a pochi centimetri dal palo.
Altri tre i giocatori che hanno rapprentato la loro nazione nella serata di ieri. Strahinja Pavlović gioca 90 minuti in Serbia-Albania a Leskovac: gara dominata dai serbi ma chiusa e decisa dal gol di Rey Manaj. Il difensore rossonero gioca da braccetto sinistro e mette in pratica una partita ordinata vincendo diversi duelli aerei. Alla Serbia è mancata lucidità nella fase di finalizzazione e con questa sconfitta mette a serio rischio l'accesso ai Play-Off per il Mondiale, proprio a favore dell'Albania, nel girone dominato dall'Inghilterra.
Dall'altra parte del mondo ha giocato Santiago Gimenez. Il messicano in campo per 67 minuti nell'amichevole persa 0-4 dal Messico contro la Colombia all’AT&T Stadium di Arlington. Partita in salita, poca pulizia nei rifornimenti e squadra spesso schiacciata: lavora spalle alla porta, propone sponde e attacchi alla profondità, ma non trova il guizzo sotto rete. Sostituito nella ripresa a risultato indirizzato, porta comunque minuti utili nelle gambe.
Matteo Gabbia, infine, non è stato impiegato nel 3-1 dell'Italia a Tallinn contro l'Estonia.
