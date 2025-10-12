Milan in Nazionale: minuti per Leao. Brutto KO per Gimenez

Siamo in un momento di pausa per quanto riguarda il Milan e i campionati. Non è pausa però per tantissimi giocatori rossoneri impegnati con le proprie nazionali. Nella serata di ieri e nella nottata italiano hanno giocato molto giocatori del Milan. Sconfitte per Pavlovic e Gimenez, mette Leao continua a mettere minuti importanti nelle gambe dopo il rientro dal lungo stop per l'infortunio al polpaccio. Ecco il recap di acmilan.com.