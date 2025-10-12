Pianeta Milan
Milan in Nazionale: minuti per Leao. Brutto KO per Gimenez
Bene Rafa Leao nell'1-0 sull'Irlanda, sconfitta decisiva per la Serbia di Pavlović. Brutto ko per Gimenez e il Messico. Ecco il Milan in nazionale da acmilan.com
Siamo in un momento di pausa per quanto riguarda il Milan e i campionati. Non è pausa però per tantissimi giocatori rossoneri impegnati con le proprie nazionali. Nella serata di ieri e nella nottata italiano hanno giocato molto giocatori del Milan. Sconfitte per Pavlovic e Gimenez, mette Leao continua a mettere minuti importanti nelle gambe dopo il rientro dal lungo stop per l'infortunio al polpaccio. Ecco il recap di acmilan.com.

(fonte:acmilan.com) - Altra giornata di gare internazionali per i rossoneri impegnati con le rispettive Nazionali. Pochi gli spunti positivi, se non il rientro in campo con buona condizione anche con la selezione portoghese mostrato da Rafa Leão.

Il 10 del Milan entra al 61' nell'1-0 del Portogallo sull'Irlanda dando una sferzata di ritmo alla partita. Attacca gli spazi lasciati dagli avversari, strappa a campo aperto come suo solito e crea superiorità con conduzioni lunghe e uno contro uno. In ripartenza sfiora il gol: dopo un allungo da metà campo fino all'area di rigore calcia con un potente sinistro a incrociare che finisce a pochi centimetri dal palo.

Altri tre i giocatori che hanno rapprentato la loro nazione nella serata di ieri. Strahinja Pavlović gioca 90 minuti in Serbia-Albania a Leskovac: gara dominata dai serbi ma chiusa e decisa dal gol di Rey Manaj. Il difensore rossonero gioca da braccetto sinistro e mette in pratica una partita ordinata vincendo diversi duelli aerei. Alla Serbia è mancata lucidità nella fase di finalizzazione e con questa sconfitta mette a serio rischio l'accesso ai Play-Off per il Mondiale, proprio a favore dell'Albania, nel girone dominato dall'Inghilterra.

Dall'altra parte del mondo ha giocato Santiago Gimenez. Il messicano in campo per 67 minuti nell'amichevole persa 0-4 dal Messico contro la Colombia all’AT&T Stadium di Arlington. Partita in salita, poca pulizia nei rifornimenti e squadra spesso schiacciata: lavora spalle alla porta, propone sponde e attacchi alla profondità, ma non trova il guizzo sotto rete. Sostituito nella ripresa a risultato indirizzato, porta comunque minuti utili nelle gambe.

Matteo Gabbia, infine, non è stato impiegato nel 3-1 dell'Italia a Tallinn contro l'Estonia.

