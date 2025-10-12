Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Costacurta: “Baresi e Maldini più forti di me. Leao diventerà devastante se …”

ULTIME MILAN NEWS

Costacurta: “Baresi e Maldini più forti di me. Leao diventerà devastante se …”

Milan, Costacurta: 'Ecco cosa avrei rubato a Maldini e Costacurta. Leao ...'
Alessandro Costacurta, leggenda della difesa del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a FanPage. Ecco i passaggi su Maldini, Baresi e Leao
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Alessandro Costacurta leggenda della difesa del Milan ha parlato del paragone con Maldini e Baresi, altre leggende rossonere e sui ex compagni: "Baresi e Maldini più forti di me, perché lo erano. Il mio inserimento nel Milan è stato facilitato dall’avere accanto loro due, e anche Tassotti. Erano due fantastici difensori, più bravi di me nell’impostazione e nella fase offensiva". Cosa avrebbe rubato da loro due? "A Franco ho sempre ammirato la padronanza della palla quando andava in avanti. A Paolo, invece, la capacità di calciare con entrambi i piedi. E poi le sue doti fisiche, superiori alle mie", queste le sue parole riprese dalla lunga intervista a 'FanPage'.

Milan, Costacurta su Baresi, Maldini e Leao

—  

Costacurta racconta di come lui fosse lo sceriffo all'interno dello spogliatoio del Milan: "Paolo era il leader carismatico, io quello che faceva il “poliziotto cattivo”. Ma serviva, il clima era bello e qualche strigliata ogni tanto serviva per tenere tutti in riga, soprattutto i giovani che non conoscevano lo stile Milan e le regole non scritte dello spogliatoio".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: L'infortunio di Saelemaekers può essere un macigno per il Milan: Athekame incognita. E il mercato ...>>>

Un piccolo passaggio anche sul Milan di oggi e in particolare su Leao: "Entra in campo con troppa leggerezza. Deve imparare a giocare con l’uomo addosso, non solo davanti. Se lo farà, diventerà devastante. Ma il Milan crea tanto, ha ritrovato solidità e questo è merito di Allegri".

Leggi anche
Mancini sulla Nazionale: “E’ tutto quello che gli allenatori sognano di fare. Ho...
Pellegatti: “Cedere Maignan, quando sono bravi li mandiamo via? Torriani sarebbe...

© RIPRODUZIONE RISERVATA