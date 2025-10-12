Alessandro Costacurta leggenda della difesa del Milan ha parlato del paragone con Maldini e Baresi, altre leggende rossonere e sui ex compagni: "Baresi e Maldini più forti di me, perché lo erano. Il mio inserimento nel Milan è stato facilitato dall’avere accanto loro due, e anche Tassotti. Erano due fantastici difensori, più bravi di me nell’impostazione e nella fase offensiva". Cosa avrebbe rubato da loro due? "A Franco ho sempre ammirato la padronanza della palla quando andava in avanti. A Paolo, invece, la capacità di calciare con entrambi i piedi. E poi le sue doti fisiche, superiori alle mie", queste le sue parole riprese dalla lunga intervista a 'FanPage'.