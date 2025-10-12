Pianeta Milan
Infortunio Saelemaekers: per il Milan potrebbe essere un disastro. Allegri studia le mosse futuro? Athekame, la tattica e il mercato. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
L'avvicinamento alla sfida contro la Fiorentina del grande ex Stefano Pioli non è dei migliori in casa Milan. Le notizie che arrivano delle partite delle nazionali di questi giorni non sono certo positive. Pulisic, che ha giocato pochi minuti con gli USA contro l'Ecuador, ha avuto qualche problema alla caviglia prima della partita, come svelato dal CT Pochettino. Stessa partita, altri problemi di infortuni per il Milan: Pervis Estupinan è uscito prima della fine del primo tempo per una distorsione, anche lui alla caviglia. Da vedere come rientreranno a Milanello la prossima settimana, ma al momento sembrerebbero potercela fare per Milan-Fiorentina.

Milan, infortunio Saelemaekers che guaio 

Chi preoccupa davvero è Saelemaekers che si è infortunato con il Belgio: come scrive 'La Gazzetta dello Sport' dovrebbe essere un problema muscolare al flessore. Da capire i particolari precisi dell'infortunio, ma secondo la rosea sarebbe già out per Milan-Fiorentina, a meno di clamorose sorprese. Un grande problema per i rossoneri e per Allegri: da capire ovviamente quante partite salterà perché potrebbe essere fondamentale per ipotizzare le possibili scelte dell'allenatore. Chiaro che un altro come Saelemaekers nella rosa del Milan non c'è: un esterno che gioca a tutta fascia e ha qualità in difesa e in attacco. Un perno fondamentale della squadra.

Se Saelemaekers dovesse saltare poche partite (magari 'solo' Fiorentina e Pisa), Allegri potrebbe non cambiare molto a livello tattico: sempre 3-5-2 con Athekame lanciato dal primo minuto. Certo l'esterno svizzero ha giocato pochi spiccioli di partita in questa prima parte di stagione. Impossibile darne un giudizio: quello che ha fatto vedere in Serie A è di avere sicuramente corsa e sprint. Il resto è tutto da verificare con le incognite del caso. Se purtroppo Saelemaekers dovesse stare fuori di più Allegri potrebbe pensare anche a un cambio tattico: magari passare alla difesa a quattro? Come? Sfruttando del tutto Tomori come terzino destro e inserendo De Winter in difesa. Al momento sono solo ipotesi. Certo le domande si fanno anche sul mercato: un esterno a tutto campo potrebbe essere la priorità per gennaio. Vedremo.

