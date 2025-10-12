Se Saelemaekers dovesse saltare poche partite (magari 'solo' Fiorentina e Pisa), Allegri potrebbe non cambiare molto a livello tattico: sempre 3-5-2 con Athekame lanciato dal primo minuto. Certo l'esterno svizzero ha giocato pochi spiccioli di partita in questa prima parte di stagione. Impossibile darne un giudizio: quello che ha fatto vedere in Serie A è di avere sicuramente corsa e sprint. Il resto è tutto da verificare con le incognite del caso. Se purtroppo Saelemaekers dovesse stare fuori di più Allegri potrebbe pensare anche a un cambio tattico: magari passare alla difesa a quattro? Come? Sfruttando del tutto Tomori come terzino destro e inserendo De Winter in difesa. Al momento sono solo ipotesi. Certo le domande si fanno anche sul mercato: un esterno a tutto campo potrebbe essere la priorità per gennaio. Vedremo.