La pausa per le nazionali di ottobre non sta sorridendo al Milan , almeno dal punto di vista degli infortuni . Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' è allarme nero in casa rossonera sulle fasce, con il Milan che rischia di perdere Saelemaekers ed Estupinan per Milan-Fiorentina di domenica prossima. Il belga si è fermato dopo un'ora di Belgio-Macedonia , mentre il terzino si è fatto male contro gli USA contro un Pulisic non al meglio , ma in miglioramento.

Infortuni Milan, Saelemaekers preoccupa

Come ricorda la rosea, quello che preoccupa di più è Saelemaekers: l’esterno belga, si legge, ha riportato un problema al flessore destro e tornerà nelle prossime ore a Milanello. Ci saranno nuovi esami in Italia, ma secondo il quotidiano dovrebbe saltare la Fiorentina a meno di sorprese. Al suo posto potrebbe giocare Athekame, anche se non sarebbero da escludere possibili cambi tattici e di modulo.