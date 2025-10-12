Pianeta Milan
Infortuni Milan, Saelemaekers ed Estupinan si fermano con le proprie nazionali. Quello che preoccupa davvero è l'esterno belga. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

La pausa per le nazionali di ottobre non sta sorridendo al Milan, almeno dal punto di vista degli infortuni. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' è allarme nero in casa rossonera sulle fasce, con il Milan che rischia di perdere Saelemaekers ed Estupinan per Milan-Fiorentina di domenica prossima. Il belga si è fermato dopo un'ora di Belgio-Macedonia, mentre il terzino si è fatto male contro gli USA contro un Pulisic non al meglio, ma in miglioramento.

Infortuni Milan, Saelemaekers preoccupa

Come ricorda la rosea, quello che preoccupa di più è Saelemaekers: l’esterno belga, si legge, ha riportato un problema al flessore destro e tornerà nelle prossime ore a Milanello. Ci saranno nuovi esami in Italia, ma secondo il quotidiano dovrebbe saltare la Fiorentina a meno di sorprese. Al suo posto potrebbe giocare Athekame, anche se non sarebbero da escludere possibili cambi tattici e di modulo.

Estupinan è uscito al 44’ per una distorsione alla caviglia sinistra. Il terzino è rimasto nel ritiro dell’Ecuador, con la speranza di recuperare già per l’amichevole con il Messico di mercoledì. Notizie decisamente più rassicuranti. Se non dovesse recuperare, contro la Fiorentina pronto Bartesaghi.

