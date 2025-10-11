Luka Modric continua con il suo inizio stagionale al top, non solo con la maglia del Milan, anche con quella della sua Croazia. Come sottolinea 'Il Corriere dello Sport', nonostante i 40 anni di età, il croato gioca sempre e ad altissimi livelli, con una voglia ed un entusiasmo encomiabili. Lodi da parte di avversari, compagni e tifosi. Come ricorda il quotidiano, Modric è arrivato a Milanello solo ad inizio agosto dopo il Mondiale per Club giocato con il Real Madrid. Entrato subito in forma si è preso il centrocampo del Milan a partire da Milan-Cremonese con 74 minuti giocati. Poi 90 minuti a Lecce, 90 minuti contro il Bologna, 81 minuti a Udine, 90 minuti contro il Napoli e 90 minuti contro la Juventus. Turno di 'riposo' in Coppa Italia contro il Lecce e pochi minuti contro il Bari.