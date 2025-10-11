Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Modric instancabile: con il Milan minuti importanti. E le statistiche parlano per lui

ULTIME MILAN NEWS

Modric instancabile: con il Milan minuti importanti. E le statistiche parlano per lui

Modric instancabile: con il Milan minuti importanti. E le statistiche parlano per lui
Luka Modric totalmente indispensabile per il Milan e per la Croazia: il centrocampista rossonero non si ferma mai in questo inizio di stagione. L'analisi de 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Luka Modric continua con il suo inizio stagionale al top, non solo con la maglia del Milan, anche con quella della sua Croazia. Come sottolinea 'Il Corriere dello Sport', nonostante i 40 anni di età, il croato gioca sempre e ad altissimi livelli, con una voglia ed un entusiasmo encomiabili. Lodi da parte di avversari, compagni e tifosi. Come ricorda il quotidiano, Modric è arrivato a Milanello solo ad inizio agosto dopo il Mondiale per Club giocato con il Real Madrid. Entrato subito in forma si è preso il centrocampo del Milan a partire da Milan-Cremonese con 74 minuti giocati. Poi 90 minuti a Lecce, 90 minuti contro il Bologna, 81 minuti a Udine, 90 minuti contro il Napoli e 90 minuti contro la Juventus. Turno di 'riposo' in Coppa Italia contro il Lecce e pochi minuti contro il Bari.

Milan, Modric instancabile

—  

Anche con la Croazia gioca sempre: 100 minuti complessivi collezionati durante la sosta di settembre, tutta la partita in campo contro la Repubblica Ceca giovedì. Tutto questo senza fare una piega. Per ora, ricorda il quotidiano, ha segnato un gol contro il Bologna e servito un assist contro il Lecce, ma si può vedere come molte delle azioni del Milan passino dai suoi piedi.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Camarda riferimento offensivo. Bartesaghi muro difensivo: che esordio con l'Italia Under 21>>>

Come ricorda 'Il Corriere dello Sport', Modric è tra i migliori in assoluto per palle recuperate (al secondo posto con 35 dietro a Masini del Genoa con 36) e primeggia per passaggi riusciti (404) davanti a Nicolò Barella dell'Inter.

Leggi anche
San Siro, il Tar respinge la richiesta di sospensiva sulla delibera di vendita
Ricci e Fofana, al Milan due situazioni opposte. Per entrambi manca la nazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA