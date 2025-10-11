Luka Modric totalmente indispensabile per il Milan e per la Croazia: il centrocampista rossonero non si ferma mai in questo inizio di stagione. L'analisi de 'Il Corriere dello Sport'
Luka Modric continua con il suo inizio stagionale al top, non solo con la maglia del Milan, anche con quella della sua Croazia. Come sottolinea 'Il Corriere dello Sport', nonostante i 40 anni di età, il croato gioca sempre e ad altissimi livelli, con una voglia ed un entusiasmo encomiabili. Lodi da parte di avversari, compagni e tifosi. Come ricorda il quotidiano, Modric è arrivato a Milanello solo ad inizio agosto dopo il Mondiale per Club giocato con il Real Madrid. Entrato subito in forma si è preso il centrocampo del Milan a partire da Milan-Cremonese con 74 minuti giocati. Poi 90 minuti a Lecce, 90 minuti contro il Bologna, 81 minuti a Udine, 90 minuti contro il Napoli e 90 minuti contro la Juventus. Turno di 'riposo' in Coppa Italia contro il Lecce e pochi minuti contro il Bari.
Milan, Modric instancabile
Anche con la Croazia gioca sempre: 100 minuti complessivi collezionati durante la sosta di settembre, tutta la partita in campo contro la Repubblica Ceca giovedì. Tutto questo senza fare una piega. Per ora, ricorda il quotidiano, ha segnato un gol contro il Bologna e servito un assist contro il Lecce, ma si può vedere come molte delle azioni del Milan passino dai suoi piedi.