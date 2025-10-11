Secondo quanto riporta l'edizione milanese del 'Corriere della Sera' il Tar ha respinto la richiesta di sospendere la vendita di San Siro a Milan e Inter. Si attende dunque il rogito prima che scatti il vincolo della Soprintendenza

Il 30 settembre il Consiglio del Comune di Milano ha approvato la delibera della vendita d ello stadio e delle aree circostanti a Milan e Inter . Ora il prossimo passaggio dovrebbe essere il completamento delle pratiche di rogito e il pagamento della prima rata, pari a 73 milioni di euro. Il rogito dovrà essere completato tassativamente entro il 10 novembre. In quella data, infatti, scatterà il vincolo storico-architettonico della Soprintendenza sul secondo anello del ' Giuseppe Meazza ', oltre il quale questa parte dell'impianto non potrà essere abbattuta. Nel frattempo, i due club hanno creato una Holding che si occuperà dell'acquisto dell'area di San Siro. Sempre in merito al futuro dello stadio dei due club milanesi giungono importanti notizie dall'edizione milanese del 'Corriere della Sera'. Ecco di che cosa si tratta.

San Siro, il Tar respinge la richiesta di sospendere la vendita

Il Tar della Lombardia ha respinto la richiesta - avanzata dall'Associazione Gruppo verde San Siro e da alcuni abitanti della zona - di sospendere la delibera della vendita a Milan e Inter. Il tribunale ha fissato l'udienza per l'11 novembre, dando modo alle squadre di concludere in tempo le pratiche di rogito. La motivazione addotta è stata la seguente: "contrariamente a quanto dedotto nell’istanza di misura cautelare monocratica urgente contenuta nei motivi aggiunti, non è prospettabile un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire di attendere l’esame della domanda cautelare in sede collegiale".