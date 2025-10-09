Nuovi passi in avanti per quanto riguarda l'acquisto dell'area di San Siro da parte di Milan ed Inter. Entro la metà del 2027 dovrebbero iniziare i lavori per il nuovo impianto delle due squadre milanesi, ma la novità non è questa. Dopo il lascia passare ottenuto dal Consiglio Comunale, i due club hanno creato due società distinte che si chiamano rispettivamente Red Stadco (Milan) e Blueco (Inter). Questo società sono guidate da alcuni uomini dei fondi americani proprietari delle due squadre, ovvero Redbird e Oaktree.