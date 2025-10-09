Nuovi passi in avanti per quanto riguarda l'acquisto dell'area di San Siro da parte di Milan ed Inter. Entro la metà del 2027 dovrebbero iniziare i lavori per il nuovo impianto delle due squadre milanesi, ma la novità non è questa. Dopo il lascia passare ottenuto dal Consiglio Comunale, i due club hanno creato due società distinte che si chiamano rispettivamente Red Stadco (Milan) e Blueco (Inter). Questo società sono guidate da alcuni uomini dei fondi americani proprietari delle due squadre, ovvero Redbird e Oaktree.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Nuovo San Siro, Milan ed Inter creano una Holding: tutte le novità
ULTIME MILAN NEWS
Nuovo San Siro, Milan ed Inter creano una Holding: tutte le novità
Nuovi passi in avanti per quanto riguarda l'acquisto dell'area di San Siro da parte di Milan ed Inter: le ultime novità
San Siro, Milan ed Inter pronte all'acquisto: nasce la nuova Holding—
Come riferito da Calcio e Finanza, le due società meneghine possiedono circa il 50% di NSM Holding, che si occuperà dell'acquisto dell'area del Meazza. Il tutto andrà finalizzato con il rogito entro il 10 di novembre, ultimo termine per concludere il passaggio. Il 10, infatti, scatterebbe e il vincolo legato al secondo anello, che impedirebbe di mettere mani sull'impianto di San Siro. La proprietà dello stadio di San Siro dovrà essere di almeno 15 anni per Milan ed Inter e, è presente anche una clausola che concede il diritto di prelazione all'altro club, nel caso in cui una delle due squadre dovesse uscire fuori dal progetto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA