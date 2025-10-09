Pianeta Milan
Milan: Leao sotto esame. Bernardo Silva obiettivo rossonero? Intanto parla Infantino

Tutte le top news del Milan di Allegri della giornata di oggi, giovedì 09 ottobre 2025: tra campionato e tanto altro
Nella giornata di oggi, giovedì 09 settembre 2025, sono stati molto i siti e i vari quotidiani sportivi a parlare di Milan. Dopo il big match contro la Juventus, non si sono ancora placate le critiche verso Rafael Leao. Oltre al portoghese, si è parlato anche di Milan-Como a Perth, in Australia, e c'è stato spazio anche per un po' di calciomercato. Ecco, di seguito, le principali notizie pubblicate su 'PianetaMilan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA >>

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha ridotto di molto il monte ingaggi. Il club rossonero, infatti, è posizionato al quinto posto in Serie A per gli stipendi, dietro all'Inter, prima in classifica, Juventus, Napoli e Roma. Il monte ingaggi rossonero è sceso da 105 milioni a 95 grazie alle cessioni di Bennacer e Adli. Si tratta di circa un risparmio del 10% rispetto alla stagione appena passata. Il giocatore più pagato della rosa rimane comunque Rafael Leao con circa 5,5 milioni netti più bonus.

Il portoghese Rafael Leao è finito nel mirino delle critiche dopo i bruttissimi errori fatti contro la Juventus in trasferta a Torino, che hanno impedito al Milan di conquistare i 3 punti e consolidare il 1 posto in classifica. Sono in tanti a chiedersi se il portoghese possa davvero ricoprire il nuovo ruolo che Allegri, allenatore rossonero, gli ha affidato: il centravanti.

Secondo quanto riferito dai dati di Opta e Sofascore, su 290 partite, leao ha realizzato 72 gol dentro l'area di rigore, pari più o meno al 90% delle sue reti totali. I movimenti visti contro la Vecchia Signora son stati giusti, ma deve astutamente migliorare il cinismo sotto porta.

Al termine dell'Assemblea Generale dell'EFC Gianni Infantino, Presidente della Fédération Internationale de Football Association,  ha rilasciato delle dichiarazioni su Milan-Como, che verrà gioca a Perth anziché a San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole: "Vogliamo che tutti giochino dove vogliono, però vogliamo una cosa con delle regole. E' stata una proposta della Lega Italiana però va regolato in ogni caso, la deregulation in questo campo non aiuta nessuno"

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan e la Juventus potrebbero essere due delle squadre Italiane interessate al portoghese Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City. Se il giocatore non dovesse rinnovare il proprio contratto con la squadra di Guardiola, potrebbe essere una grossa occasione. Ancora non ci sono trattative avviate, ma dei contatti esplorativi per capire la fattibilità dell'operazione, son stati fatti.PROSSIMA SCHEDA

Henrikh Mkhitaryancentrocampista dell'Inter, ha speso Paole di grande stima nei confrotni del centrocampista del Milan Luka Modric: "Modric, però, è un esempio per chi ama questo gioco e crede nel calcio. Ha fatto una carriera straordinaria e dimostra che con la mentalità giusta si può durare tantissimo: io penso che ne abbia ancora per tre-quattro anni a livelli altissimi".

