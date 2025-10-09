Il portoghese Rafael Leao è finito nel mirino delle critiche dopo i bruttissimi errori fatti contro la Juventus in trasferta a Torino, che hanno impedito al Milan di conquistare i 3 punti e consolidare il 1 posto in classifica. Sono in tanti a chiedersi se il portoghese possa davvero ricoprire il nuovo ruolo che Allegri, allenatore rossonero, gli ha affidato: il centravanti.

Secondo quanto riferito dai dati di Opta e Sofascore, su 290 partite, leao ha realizzato 72 gol dentro l'area di rigore, pari più o meno al 90% delle sue reti totali. I movimenti visti contro la Vecchia Signora son stati giusti, ma deve astutamente migliorare il cinismo sotto porta.

Al termine dell'Assemblea Generale dell'EFC Gianni Infantino , Presidente della Fédération Internationale de Football Association, ha rilasciato delle dichiarazioni su Milan-Como, che verrà gioca a Perth anziché a San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole: "Vogliamo che tutti giochino dove vogliono, però vogliamo una cosa con delle regole. E' stata una proposta della Lega Italiana però va regolato in ogni caso, la deregulation in questo campo non aiuta nessuno"

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan e la Juventus potrebbero essere due delle squadre Italiane interessate al portoghese Bernardo Silva , centrocampista del Manchester City. Se il giocatore non dovesse rinnovare il proprio contratto con la squadra di Guardiola, potrebbe essere una grossa occasione. Ancora non ci sono trattative avviate, ma dei contatti esplorativi per capire la fattibilità dell'operazione, son stati fatti.

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha speso Paole di grande stima nei confrotni del centrocampista del Milan Luka Modric: "Modric, però, è un esempio per chi ama questo gioco e crede nel calcio. Ha fatto una carriera straordinaria e dimostra che con la mentalità giusta si può durare tantissimo: io penso che ne abbia ancora per tre-quattro anni a livelli altissimi".