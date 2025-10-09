Ferrè analizza il Milan di Allegri: “La tendenza è di giocare sulla sinistra”

Massimiliano Allegri - al suo ritorno sulla panchina rossonera - si è primariamente concentrato sulla fase difensiva, grande urgenza per il Milan considerando le ultime due stagioni. Nonostante ciò, anche in fase di possesso si sono viste buone cose in queste prime uscite di campionato. Che cosa, in particolare? Lo ha analizzato il match analyst Stefano Ferrè a a 'Elastici', trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio'.

Il Milan di Allegri in fase di possesso: l'analisi di Ferrè

L'analisi: "Anche in possesso la squadra non si allunga mai. Si allarga ma non si allunga. Al centro cercato da tutti c’è il numero 14, Luka Modric. È chiaro che la tendenza del Milan sia quella di giocare di più sulla sinistra, tenere di più il pallone a sinistra per poi andare a destra per chiudere l’azione. Come è accaduto in Milan-Napoli in occasione del gol di Saelemaekers. Il lavoro che fanno a destra è più senza palla: Gimenez, Fofana e Salemaekers un po’ meno".