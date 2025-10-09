Milan, i rossoneri hanno chiuso questa prima parte di stagione con il pareggio contro la Juventus. Ora è il momento delle partite della nazionale, ma si parla ancora molto del Diavolo. Oggi, 9 ottobre 2025, tanti giornali italiani e non solo, parlano proprio del Milan. Le parole di De Winter, le voci di mercato e il 'caso' Allegri-Leao. Ecco le top news pubblicate finora su PianetaMilan. PROSSIMA SCHEDA