Ferrè analizza il Milan: “Il dogma di Allegri è la solidità centrale”

E ancora: "Le posizioni medie in non possesso tra Milan-Napoli e Juventus-Milan sono praticamente uguali. Sembra la stessa partita. È un 5-3-2. L’unica differenza è Bartesaghi al posto di Estupinan. È tutto uguale a livello di posizioni. Quindi: compattezza massima, densità centrale in non possesso, ti porta sulle fasce laterali. Accetta l’uno contro uno sulla fascia, l’ha fatto anche con Conceicao. Bartesaghi l’ha dovuto sfidare in uno contro uno. Solo nel secondo tempo Rabiot è andato ad aiutarlo. Perché il dogma di Allegri è la solidità centrale. Una squadra contro cui è difficile giocare tra le linee ed essere verticali per vie centrali. Ti induce ad andare sugli esterni".