Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Ferrè analizza il Milan: “Il dogma di Allegri è la solidità centrale”

ULTIME MILAN NEWS

Ferrè analizza il Milan: “Il dogma di Allegri è la solidità centrale”

Ferrè analizza il Milan: 'Il dogma di Allegri è la solidità centrale'
Stefano Ferrè a 'Elastici', trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio', ha analizzato il Milan di Massimiliano Allegri in fase di non possesso
Redazione PM

Il Milan di Massimiliano Allegri si sta distinguendo per la grande solidità in fase difensiva. Dopo l'esordio shock contro la Cremonese (che ora tralasciamo), i rossoneri non hanno mai perso, hanno pareggiato solo contro la Juventus e, soprattutto, hanno concesso un solo gol, su rigore, contro il Napoli. A 'Elastici' - trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio' - il match analyst Stefano Ferrè ha analizzato nel dettaglio la fase di non possesso del Milan (prendendo come esempi gli ultimi due match in Serie A).

Il Milan di Allegri in non possesso, l'analisi

—  

Le parole del match analyst: "Allegri ha battuto il Napoli sfruttando le fasce. Il Milan ha una fase difensiva che non vuole che tu entri per vie centrali e che ti lascia quasi andare a lavorare per vie esterne. Sa che poi, rubandoti la palla, può ripartire e davvero essere la pericolosa. Il Milan ha battuto il Napoli ed è uscito indenne dall’Allianz Stadium di Torino. Bisognerà capire se con questa strategia, con questa tattica il Milan di Allegri potrà arrivare fino in fondo per vincere lo Scudetto".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: De Winter: "Ho l'ambizione di diventare titolare". Retroscena di mercato. E su Modric ...>>>

E ancora: "Le posizioni medie in non possesso tra Milan-Napoli e Juventus-Milan sono praticamente uguali. Sembra la stessa partita. È un 5-3-2. L’unica differenza è Bartesaghi al posto di Estupinan. È tutto uguale a livello di posizioni. Quindi: compattezza massima, densità centrale in non possesso, ti porta sulle fasce laterali. Accetta l’uno contro uno sulla fascia, l’ha fatto anche con Conceicao. Bartesaghi l’ha dovuto sfidare in uno contro uno. Solo nel secondo tempo Rabiot è andato ad aiutarlo. Perché il dogma di Allegri è la solidità centrale. Una squadra contro cui è difficile giocare tra le linee ed essere verticali per vie centrali. Ti induce ad andare sugli esterni".

Leggi anche
Milan-Como, Ambrosini: “Mi sarebbero girate le scatole come girano a Rabiot”
Ambrosini: “Leao ci entra o no in questo contesto? Il Milan può lottare per lo Scudetto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA