Adrien Rabiot si è espresso a sfavore di Milan-Como a Perth. Massimo Ambrosini, ex capitano rossonero, è d'accordo con lui, come ha detto a 'Elastici', trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio'

Redazione PM 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 11:16)

La decisione di far disputare Milan-Como a Perth, in Australia, sta facendo molto discutere. L'altro ieri, nel corso di un'intervista per 'Le Figaro', il nuovo centrocampista rossonero Adrien Rabiot si è detto contrario a questa scelta, dichiarandola assurda. In molti ritengono la sua posizione ragionevole e sono d'accordo con lui. Tra questi, l'ex calciatore e capitano del Milan Massimo Ambrosini, il quale ha espresso la sua opinione a 'Elastici', trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio'.

Le parole di Ambrosini: "Come avrei vissuto la decisione di giocare Milan-Como a Perth? Male, l’avrei vissuta male. Ma poi sarebbe arrivato uno della società che mi avrebbe detto ‘guarda, ci danno talmente tanti soldi che dobbiamo farlo’. L’avrei probabilmente recepita come una cosa da fare ma non mi avrebbe fatto piacere. Come fa a farti piacere? Io sono d’accordo con Rabiot. Vanno in Australia a prendere i soldi e basta. È una questione economica. Ci sarei andato volentieri? Mi sarebbero girate le scatole come girano a Rabiot".