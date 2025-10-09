Milan, De Winter: 'Pagato 20 milioni? Ottimo prezzo. Se Modric ...'

" Mi hanno pagato 20 milioni? Se si guardano le quotazioni del calciomercato degli ultimi anni penso che il club rossonero abbia strappato un buon prezzo al Genoa ". Queste le parole del difensore del Milan Koni De Winter : "In questo momento sono un'alternativa ma non ho ancora lo status per avanzare richieste con Allegri ", le parole del belga nell'intervista a Het Nieuwsblad.

De Winter continua: "Sono autocritico con me e ho l'ambizione di diventare titolare, devo essere umile in questo momento e prima o poi arriverà la ricompensa". Al momento il belga è entrato come cambio dei due braccetti della difesa tre del Milan, ovvero Tomori e Pavlovic. PROSSIMA SCHEDA