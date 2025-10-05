Allegri su De Winter: “Il Milan ha fatto un grande acquisto”

Koni De Winter è arrivato al Milan per sostituire Thiaw. Per ora ha giocato molto poco. Allegri ha parlato comunque molto bene di lui nel corso di un'intervista per 'DAZN'
Koni De Winter è arrivato quest'estate al Milan per sostituire Malick Thiaw. Il difensore centrale tedesco si è trasferito al Newcastle, che ha offerto ai rossoneri una cifra irrinunciabile per il suo cartellino. Allegri era contento dell'operato di Thiaw durante la pre-season tanto che l'ex numero 28 rossonero avrebbe potuto giocare spesso da titolare durante questa stagione. Il suo addio è stato colmato, appunto, dall'arrivo dell'ex Genoa. In questo modo, Allegri e De Winter si sono potuti riabbracciare. I due, infatti, hanno già condiviso una breve esperienza insieme alla Juventus. In quell'occasione, quando il belga era ancora un ragazzo della Next Gen dei bianconeri, il tecnico livornese lo fece esordire in Champions League.
Dal suo arrivo in rossonero, però, De Winter non ha giocato molto. A parte i 90 minuti in Coppa Italia contro il Lecce, il belga ha collezionato solo alcuni spezzoni di partita. Nell'ultima gara contro il Napoli - quando è entrato al posto dell'infortunato Tomori - ha dimostrato nei 10 minuti finali di poter essere una risorsa importante per la squadra. È ciò che pensa anche Allegri, il quale ha parlato di lui in un'intervista per 'DAZN' pre Juventus-Milan.