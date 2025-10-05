Le parole di Passerini sul Milan di Allegri

"Ho parlato e scritto delle direttive del codice Allegri. Voglio tornarci ancora. Mi ha colpito molto una cosa: nessuno arriva più in ritardo a Milanello. Poi i risultati non arrivano solo da lì, ma sono una cosa che aiuta. Tutto è cambiato a Milanello. Ve lo posso assicurare. Quei ritardi un po' scientifici dell'anno scorso - Theo Hernandez e Alex Jimenez su tutti - non ci sono più. Oggi l'arrivo molto importante di Modric e di Rabiot dà l'esempio, che fa tutta la differenza del mondo. Senza quell'esempio, gli allenamenti non migliorano e i risultati non arrivano. Mi dicono che una delle frasi più ripetute a Milanello in queste settimane è 'Ma se arriva lui mezzora prima degli allenamenti (riferito a Modric, ndr), perché non lo dovrei fare io?!.