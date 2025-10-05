Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Passerini rivela: “Ecco cosa mi ha colpito del Milan di Allegri”

INTERVISTE

Passerini rivela: “Ecco cosa mi ha colpito del Milan di Allegri”

Allegri urla all'indirizzo di Leao: ecco svelato un retroscena
Carlos Passerini, noto giornalista, in un nuovo video sul suo canale YouTube, ha voluto spendere alcune parole sul Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Carlos Passerini, noto giornalista, in un nuovo video sul suo canale YouTube, ha voluto spendere alcune parole sul Milan.  Passerini si è soffermato in modo particolare sull'ambiente che circonda i ragazzi di Allegri, sia a Milanello che non, rivelando che nessuno fa più nessun tipo di ritardo. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Passerini sul Milan di Allegri

—  

"Ho parlato e scritto delle direttive del codice Allegri. Voglio tornarci ancora. Mi ha colpito molto una cosa: nessuno arriva più in ritardo a Milanello. Poi i risultati non arrivano solo da lì, ma sono una cosa che aiuta. Tutto è cambiato a Milanello. Ve lo posso assicurare. Quei ritardi un po' scientifici dell'anno scorso - Theo Hernandez e Alex Jimenez su tutti - non ci sono più. Oggi l'arrivo molto importante di Modric e di Rabiot dà l'esempio, che fa tutta la differenza del mondo. Senza quell'esempio, gli allenamenti non migliorano e i risultati non arrivano. Mi dicono che una delle frasi più ripetute a Milanello in queste settimane è 'Ma se arriva lui mezzora prima degli allenamenti (riferito a Modric, ndr), perché non lo dovrei fare io?!.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pagelle Virtus Ciserano-Milan Futuro 1-0: strepitoso Torriani, insipido Sia

Come il campione croato Luka Modric, col quale è entrato subito in sintonia in campo e fuori, anche il francese Rabiot è di un'altra categoria. E col suo esempio sta trascinando il resto della squadra. Sono i primi ad arrivare a Milanello e gli ultimi ad andarsene. Da quando ci sono loro, non arriva in ritardo più nessuno. Come per Allegri, anche per Rabiot domenica sarà una notte speciale".

Leggi anche
Milan, Nesta incantato da Modric: “Vederlo in campo e una bellezza”. E su Rabiot…
Milan, Allegri svela quanti punti servono per lo Scudetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA