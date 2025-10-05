Carlos Passerini, noto giornalista, in un nuovo video sul suo canale YouTube, ha voluto spendere alcune parole sul Milan
Carlos Passerini, noto giornalista, in un nuovo video sul suo canale YouTube, ha voluto spendere alcune parole sul Milan. Passerini si è soffermato in modo particolare sull'ambiente che circonda i ragazzi di Allegri, sia a Milanello che non, rivelando che nessuno fa più nessun tipo di ritardo. Ecco, di seguito, le sue parole:
Le parole di Passerini sul Milan di Allegri
"Ho parlato e scritto delle direttive del codice Allegri. Voglio tornarci ancora. Mi ha colpito molto una cosa: nessuno arriva più in ritardo a Milanello. Poi i risultati non arrivano solo da lì, ma sono una cosa che aiuta. Tutto è cambiato a Milanello. Ve lo posso assicurare. Quei ritardi un po' scientifici dell'anno scorso - Theo Hernandez e Alex Jimenez su tutti - non ci sono più. Oggi l'arrivo molto importante di Modric e di Rabiot dà l'esempio, che fa tutta la differenza del mondo. Senza quell'esempio, gli allenamenti non migliorano e i risultati non arrivano. Mi dicono che una delle frasi più ripetute a Milanello in queste settimane è 'Ma se arriva lui mezzora prima degli allenamenti (riferito a Modric, ndr), perché non lo dovrei fare io?!.