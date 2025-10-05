Milan, Allegri svela quanti punti servono per lo Scudetto

L'ottimo inizio di stagione del Milan fa ben sperare i tifosi rossoneri. L'ultima vittoria nel big match contro il Napoli, in particolare, può far pensare che la squadra di Massimiliano Allegri possa lottare per lo Scudetto quest'anno. Il test di stasera contro la Juventus dirà tanto sulle velleità dei rossoneri. La partita è in programma per le 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. Oggi l'allenatore livornese ha parlato ai microfoni di 'DAZN' dell'impegno contro la sua ex squadra. Inoltre, ha trattato l'argomento dello Scudetto e della tenuta difensiva della sua squadra. Di seguito, si riportano le sue parole.
Nel corso di un'intervista per 'DAZN', Massimiliano Allegri ha ipotizzato quanti punti servirebbero al Milan per vincere lo Scudetto e ha parlato della tenuta difensiva della squadra
Quanti punti servono per lo Scudetto? "Presto per dirlo. Secondo me da 86 a 90". Quanti gol vorrebbe subire in stagione? "Se subiamo da 25 a 30 gol sicuramente saremo nelle prime due posizione. Sopra dalla terza, sopra i 35 rischi di stare fuori dalle prime quattro. Ma sono dati degli ultimi 20 anni del campionato italiano".
