L'ex difensore del Milan , Alessandro Nesta , ha parlato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' del nuovo Milan di Massimiliano Allegri . Dopo essersi soffermato su difesa e centrocampo, elogiando i singoli, Nesta si è spostato verso il reparto offensivo: l'attacco. Tra le sue parole, spiccano quelle verso Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Nesta non ha dubbi: "Gimenez è meglio di quello che abbiamo visto. Su Leao..."

"Sono innamorato di Leao, vorrei sempre averlo nella mia squadra. È uno che fa la differenza, Allegri deve trovare una chiave per renderlo continuo. Certo è che nei giocatori di talento prestazioni e continuità non vanno quasi mai d’accordo, se fai cose speciali non puoi farle per sempre. Rafa può migliorare nell’atteggiamento. Anche Nkunku è un buon giocatore. E uno come Pulisic in Italia chi ce l’ha? Fortissimo, impressionante: può giocare largo, dietro la punta o in area. Permette tante scelte e porta gol, assist e corsa. Non gli si può chiedere di più"