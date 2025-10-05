Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

Milan, Nesta sull’attacco: “Sono innamorato di Leao. Pulisic fortissimo. Su Gimenez dico…”

Capello: 'Un Leao focalizzato e con voglia ti fa la differenza'
L'ex difensore del Milan, Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' sul Milan di Allegri
Alessia Scataglini
L'ex difensore del Milan, Alessandro Nesta, ha parlato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Dopo essersi soffermato su difesa e centrocampo, elogiando i singoli, Nesta si è spostato verso il reparto offensivo: l'attacco. Tra le sue parole, spiccano quelle verso Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Nesta non ha dubbi: "Gimenez è meglio di quello che abbiamo visto. Su Leao..."

—  

"Sono innamorato di Leao, vorrei sempre averlo nella mia squadra. È uno che fa la differenza, Allegri deve trovare una chiave per renderlo continuo. Certo è che nei giocatori di talento prestazioni e continuità non vanno quasi mai d’accordo, se fai cose speciali non puoi farle per sempre. Rafa può migliorare nell’atteggiamento. Anche Nkunku è un buon giocatore. E uno come Pulisic in Italia chi ce l’ha? Fortissimo, impressionante: può giocare largo, dietro la punta o in area. Permette tante scelte e porta gol, assist e corsa. Non gli si può chiedere di più"

Su Gimenez: "Credo che sia meglio di quello che abbiamo visto finora, è arrivato in un momento difficile. Ma se vuole ritagliarsi spazio deve segnare di più".

