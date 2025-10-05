Nel corso di un'intervista per 'DAZN' Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato della Juventus di Tudor, avversaria di stasera, del legame con Torino e di un'altra curiosità
Stasera, per la prima volta dopo tanto tempo, Massimiliano Allegri tornerà all'Allianz Stadium da avversario. Da quest'anno, infatti, è tornato al Milan, dopo 11 anni dalla scorsa esperienza in rossonero. Nel mezzo, ben due avventure alla Juventus per il tecnico livornese. La prima, durata cinque anni, è stata molto vincente. La seconda, invece, più difficile. In ogni caso, i tifosi bianconeri sono ancora molto affezionati a Max. Questo affetto è ricambiato da parte dell'allenatore, il quale a 'DAZN' ha raccontato di quanto sia speciale per lui questa sfida (qui l'intervista completa), soffermandosi su qualche curiosità personale. Inoltre, ha accennato alle difficoltà del match di stasera. Di seguito, si riporta un estratto dell'intervista.
Juventus-Milan, le parole di Allegri
—
Allegri non ha mai vinto all'Allianz Stadium da avversario della Juventus: "È divertente questa cosa. Speriamo di vincere e che sia la prima volta". Un pensiero anche alla città di Torino: "Sono 15 anni che Milano e Torino mi hanno adottato. Sono molto contento, ma la mia città di base resta Livorno".