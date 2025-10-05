Stasera, per la prima volta dopo tanto tempo, Massimiliano Allegri tornerà all' Allianz Stadium da avversario. Da quest'anno, infatti, è tornato al Milan , dopo 11 anni dalla scorsa esperienza in rossonero. Nel mezzo, ben due avventure alla Juventus per il tecnico livornese. La prima, durata cinque anni, è stata molto vincente. La seconda, invece, più difficile. In ogni caso, i tifosi bianconeri sono ancora molto affezionati a Max. Questo affetto è ricambiato da parte dell'allenatore, il quale a 'DAZN' ha raccontato di quanto sia speciale per lui questa sfida ( qui l'intervista completa ), soffermandosi su qualche curiosità personale. Inoltre, ha accennato alle difficoltà del match di stasera. Di seguito, si riporta un estratto dell'intervista.

Juventus-Milan, le parole di Allegri

Allegri non ha mai vinto all'Allianz Stadium da avversario della Juventus: "È divertente questa cosa. Speriamo di vincere e che sia la prima volta". Un pensiero anche alla città di Torino: "Sono 15 anni che Milano e Torino mi hanno adottato. Sono molto contento, ma la mia città di base resta Livorno".