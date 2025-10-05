Da quando è arrivato al Milan , non c'è stata praticamente conferenza stampa o intervista in cui Massimiliano Allegri non abbia elogiato Luka Modric . Il motivo è presto detto. Il campione croato - che in carriera ha già vinto tutto con il Real Madrid e che ha vinto il Pallone d'Oro nel 2018 - si è presentato in rossonero con grande fame e grandissima professionalità.

Nonostante i quarant'anni d'età, Modric è ancora tirato a lucido dal punto di vista fisico. In Serie A è sempre stato schierato da titolare e spesso ha anche giocato 90 minuti. Questo è stato il caso della scorsa partita, Milan-Napoli. Nella vittoria di domenica scorsa a San Siro Luka è stato protagonista con l'ennesima prestazione maiuscola. Encomiabili il suo sacrificio e la sua dedizione alla causa nei più di 30 minuti che i rossoneri hanno dovuto giocare in inferiorità numerica. Appena dopo il fischio finale, Modric ha regalato l'immagine copertina di questo nuovo Milan: un'esultanza rabbiosa e gioiosa in ginocchio sul prato del 'Giuseppe Meazza'. Massimiliano Allegri ha commentato quest'immagine nel corso di un'intervista per 'DAZN'. Ecco le sue parole.