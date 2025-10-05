"Su Luka aggiungo che non pensavo corresse così tanto, con il Napoli usciva e rientrava, sporcava le linee di passaggio e poi tornava in posizione. Ha un’intelligenza che hanno in pochi, ha il calcio nella testa, è lì che è diverso. Finché tiene palla può giocare fino a 70 anni. Rabiot è un altro giocatore speciale perché fa tutte e due le fasi: copre tanto campo, palleggia, attacca, ha un motore notevole. Con Fofana formano un pacchetto completo, un centrocampo in cui c’è tutto, corsa, forza e intelligenza"