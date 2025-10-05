Pianeta Milan
L'ex difensore del Milan, Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' sul Milan di Allegri
L'ex difensore del Milan, Alessandro Nesta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' sul Milan di Massimiliano Allegri. Tanti gli argomenti discussi, ma l'ex difensore rossonero si è volto soffermare in modo particolare sul centrocampo, 'comandato' da Luka Modric e Adrien Rabiot. Ecco, di seguito, le sue parole:

Su Modric e il centrocampo del Milan: "Vederlo in campo è una bellezza, mi ha entusiasmato. Era dai tempi di Pirlo che a San Siro non c’era uno così. Con lui il Milan è certamente più forte. La squadra ha perso Theo ma in tanti altri ruoli è più competitiva. Con altri due-tre pezzi diventa ancora più interessante: mi auguro che questo sia un punto di partenza"

"Su Luka aggiungo che non pensavo corresse così tanto, con il Napoli usciva e rientrava, sporcava le linee di passaggio e poi tornava in posizione. Ha un’intelligenza che hanno in pochi, ha il calcio nella testa, è lì che è diverso. Finché tiene palla può giocare fino a 70 anni. Rabiot è un altro giocatore speciale perché fa tutte e due le fasi: copre tanto campo, palleggia, attacca, ha un motore notevole. Con Fofana formano un pacchetto completo, un centrocampo in cui c’è tutto, corsa, forza e intelligenza"

