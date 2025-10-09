Massimo Ambrosini - ex capitano rossonero - a 'Elastici', trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio', ha parlato di Rafael Leao e delle possibilità di Scudetto per il Milan

Massimo Ambrosini - ex grande centrocampista e capitano del Milan - è abbastanza scettico sull'adattamento di Rafael Leao nel ruolo di prima punta e, dunque, sull'inserimento del portoghese all'interno del sistema di gioco di Allegri . Nonostante questo, rimane abbastanza fiducioso rispetto alle possibilità di Scudetto per i rossoneri. Ecco le sue parole a 'Elastici', trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio'.

Il commento di Ambrosini: "Io penso che a breve Allegri non cambierà strategia. Ci stiamo girando intorno: il tema è se Leao ci entra o non ci entra in questo contesto. Se non ci entra, se non dovesse funzionare, la scelta è: rimango così con questo sistema o provo a cambiare? Io alla fine penso che proveranno in tutti i modi a fare quello che ha fatto nel precampionato. Perché nel precampionato Leao faceva quello insieme a Pulisic. Io qualche dubbio ce l’ho. Però vediamo se riescono a coinvolgerlo. Può certamente lottare per lo Scudetto".