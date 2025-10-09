Massimo Ambrosini - ex grande centrocampista e capitano del Milan - è abbastanza scettico sull'adattamento di Rafael Leao nel ruolo di prima punta e, dunque, sull'inserimento del portoghese all'interno del sistema di gioco di Allegri. Nonostante questo, rimane abbastanza fiducioso rispetto alle possibilità di Scudetto per i rossoneri. Ecco le sue parole a 'Elastici', trasmissione di 'Cronache di Spogliatoio'.
Il commento di Ambrosini: "Io penso che a breve Allegri non cambierà strategia. Ci stiamo girando intorno: il tema è se Leao ci entra o non ci entra in questo contesto. Se non ci entra, se non dovesse funzionare, la scelta è: rimango così con questo sistema o provo a cambiare? Io alla fine penso che proveranno in tutti i modi a fare quello che ha fatto nel precampionato. Perché nel precampionato Leao faceva quello insieme a Pulisic. Io qualche dubbio ce l’ho. Però vediamo se riescono a coinvolgerlo. Può certamente lottare per lo Scudetto".
