Monte ingaggi, il Milan cala sotto i 100 milioni per gli stipendi

'La Gazzetta dello Sport' in edicola fa il punto sugli stipendi delle big di Serie A. Il Milan è al quinto posto, dietro Inter, Juventus, Napoli e Roma. Di queste sono i nerazzurri hanno calato rispetto allo scorso anno. Ma chi ha risparmiato molto in estate da questo punto di vista è stato proprio il Milan.
'La Gazzetta dello Sport' in edicola fa il punto sugli stipendi: il Milan si trova al quinto posto in Serie A con un monte ingaggi in calo. Ecco i numeri
Milan, stipendi e monte ingaggi—
La bilancia del monte ingaggi rossonero, si legge, è scesa a meno 100 milioni. Alla fine della sessione estiva di calciomercato il paragone con la scorsa stagione era in pari, ma gli addii di Ismael Bennacer e Yacine Adli nel mese di settembre hanno fatto risparmiare tanto al club. 10% in meno rispetto alla passata stagione, passati da 105 a 95 milioni di euro. Rafael Leao resta il più pagato, a 5,5 milioni di euro netti più bonus. Il portoghese usufruisce del Decreto crescita.
Un grande risparmio quindi per il bilancio del Milan nonostante i tanti investimenti fatti in estate in entrata.
