'La Gazzetta dello Sport' fa i conti in tasca al Milan: il club rossonero viaggia verso il terzo bilancio in utile di fila e non solo. Ecco l'analisi e i numeri

Il Milan, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', è vicino al terzo bilancio consecutivo in utile: entro la prima settimana di ottobre è in programma il CDA che certificherà un nuovo utile. Non solo, previsto anche il record dei ricavi, infatti dovrebbero essere superati i 404 milioni del 2023-24. Come scrive la rosea, il progetto sportivo resta al centro: i ricavati delle cessioni estive, infatti, sono stati reinvestiti su Nkunku, Jashari, Ricci e Rabiot. La cessione di Reijnders al City per circa 57 milioni più bonus, ha dato un contributo decisivo a chiudere in positivo il bilancio 2024-25.