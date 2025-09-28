'La Gazzetta dello Sport' riporta anche la stima fatta da 'Football Benchmark': l’attuale enterprise value (valore complessivo di un'azienda) del Milan è di 1,8 miliardi, ossia 1,75 al netto dei debiti finanziari.
ULTIME MILAN NEWS
Il Milan, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', è vicino al terzo bilancio consecutivo in utile: entro la prima settimana di ottobre è in programma il CDA che certificherà un nuovo utile. Non solo, previsto anche il record dei ricavi, infatti dovrebbero essere superati i 404 milioni del 2023-24. Come scrive la rosea, il progetto sportivo resta al centro: i ricavati delle cessioni estive, infatti, sono stati reinvestiti su Nkunku, Jashari, Ricci e Rabiot. La cessione di Reijnders al City per circa 57 milioni più bonus, ha dato un contributo decisivo a chiudere in positivo il bilancio 2024-25.
Come ricorda il quotidiano, nel bilancio rossonero 2024-25 ci saranno i 60 milioni in arrivo dalla Uefa per i risultati sportivi della scorsa Champions e i 67 provenienti dalla Serie A. Con il rinnovo dello sponsor Emirates, nel 2025-26 la cifra che arriverà dai marchi sulla divisa rossonera dovrebbe essere superiore ai 70 milioni.
'La Gazzetta dello Sport' riporta anche la stima fatta da 'Football Benchmark': l’attuale enterprise value (valore complessivo di un'azienda) del Milan è di 1,8 miliardi, ossia 1,75 al netto dei debiti finanziari.
