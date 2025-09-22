Debito di RedBird nei confronti di Elliott: l'esperto rivela dettagli importanti

Al 30 giugno 2025, rileva Raimondo, la somma da 489 sarebbe salita a 523 milioni a causa dei nuovi interessi. Secondo Raimondo il finanziamento costerà in totale circa 210 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ULTIME MILAN NEWS
Il 20 dicembre 2024, il Milan aveva comunicato il rifinanziamento parziale del vendor loan concesso da Elliott a RedBird. Dopo questo operazione da parte del fondo di Gerry Cardinale a quanto ammonta oggi il vendor loan? Ne parla l'esperto avvocato Felice Raimondo tramite un pezzo molto dettagliato che potete trovare integrale sul suo profilo X.
Dal bilancio depositato presso la camera di commercio olandese, come scrive Raimondo, l’importo aggiornato del vendor loan al 30 giugno 2025, i debiti di ACM Bidco ammontano ad € 523,338,976, con un abbattimento di circa 110 milioni di euro rispetto ai precedenti € 634,322,362. Considerando gli interessi, si leggi, l'importo effettivamente rifinanziato a fine dicembre 2024 sarà stato di 634 + 25 = 659 milioni. Se a questa cifra vanno tolti i 170 milioni rifinanziati da Cardinale, si arriva a 489 milioni.
Al 30 giugno 2025, rileva Raimondo, la somma da 489 sarebbe salita a 523 milioni a causa dei nuovi interessi. Secondo Raimondo il finanziamento costerà in totale circa 210 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA