Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news economiche milan L’esperto Raimondo: “RedBird ed Elliott: ecco l’importo aggiornato del vendor loan”. Tutti i dettagli

ULTIME MILAN NEWS

L’esperto Raimondo: “RedBird ed Elliott: ecco l’importo aggiornato del vendor loan”. Tutti i dettagli

Debito di RedBird nei confronti di Elliott: l'esperto rivela dettagli importanti
L'esperto avvocato Felice Raimondo tramite un pezzo molto dettagliato sviscera i dettagli sul vendor loan tra RedBird ed Elliott per il Milan. Ecco i dettagli aggiornati
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il 20 dicembre 2024, il Milan aveva comunicato il rifinanziamento parziale del vendor loan concesso da Elliott a RedBird. Dopo questo operazione da parte del fondo di Gerry Cardinale a quanto ammonta oggi il vendor loan? Ne parla l'esperto avvocato Felice Raimondo tramite un pezzo molto dettagliato che potete trovare integrale sul suo profilo X.

Milan, le ultime sul vendor loan RedBird-Elliott

—  

Dal bilancio depositato presso la camera di commercio olandese, come scrive Raimondo, l’importo aggiornato del vendor loan al 30 giugno 2025, i debiti di ACM Bidco ammontano ad € 523,338,976, con un abbattimento di circa 110 milioni di euro rispetto ai precedenti € 634,322,362. Considerando gli interessi, si leggi, l'importo effettivamente rifinanziato a fine dicembre 2024 sarà stato di 634 + 25 = 659 milioni. Se a questa cifra vanno tolti i 170 milioni rifinanziati da Cardinale, si arriva a 489 milioni.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Dubbi silenziati: Modric domina anche in Serie A. Due dati sorprendono davvero>>>

Al 30 giugno 2025, rileva Raimondo, la somma da 489 sarebbe salita a 523 milioni a causa dei nuovi interessi. Secondo Raimondo il finanziamento costerà in totale circa 210 milioni di euro.

Leggi anche
Cessione Milan, Festa (Il Sole 24 Ore): “RedBird valuta”. Ecco cosa serve e il problema
Milan, Origi resta ancora in rosa: ecco lo stipendio e quando scade

© RIPRODUZIONE RISERVATA