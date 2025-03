"In estate si poteva scegliere tra Conte, Allegri, De Zerbi e Sarri. Erano tutti liberi. Il Comitato Tecnico ha scelto prima Lopetegui, poi Fonseca e infine Conceicao. A conti fatti, visti i risultati in campo, non una ma tre scelte consecutive rivelatesi tutte errate. A questo aggiungiamoci pure gli investimenti sbagliati (non pochi) e i mancati introiti 25/26 perché in CL non ci arriveremo. In altre aziende, cioè in società normali e non calcistiche, il Comitato Tecnico sarebbe stato azzerato già da un pezzo".