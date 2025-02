Su Nico Paz: "Nico Paz? Mi aspetto continui a crescere, è la sua prima stagione da professionista e ha voglia di migliorare e crescere. Pronto per il salto in una big? Si deve andare con calma, per me diventerà un giocatore speciale, ma ha strada da fare e non si deve andare troppo veloce nel calcio".

Sul Napoli: "Per me possono vincere lo scudetto per la qualità dell'allenatore, dei singoli e per il club. Noi proveremo a essere noi stessi, come fatto contro tutte le squadre che sono venute a giocare in casa nostra. Vogliamo essere aggressivi e creare opportunità".