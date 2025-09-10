Pianeta Milan
Milan, Origi resta ancora in rosa: ecco lo stipendio e quando scade

Milan, Origi è rimasto, almeno per il momento, in rosa. Il giocatore non fa parte del progetto di Allegri ma pesa molto sul bilancio
Il Milan ha venduto tanti giocatori durante il mercato appena passato: per ultimi Bennacer e Adli, due giocatori che non rientravano nel progetto di Allegri. In rosa è rimasto ancora un giocatore di questo tipo. Come riportato dal sito Goal, Origi è oggi il quarto giocatore più pagato di tutto il Milan. A cinque milioni di euro fissi ci sono Leao, Nkunku e Rabiot e subito dopo l'attaccante belga, che si ferma a quattro milioni di euro. Un peso quindi molto pesante per il bilancio e le casse rossonere.

Se il Milan non riuscirà a trovare una possibile risoluzione, il contratto di Origi scadrà il prossimo giungo, pesando così tantissimo in totale sul Milan, nonostante non abbia mai impattato davvero positivamente con i rossoneri.

Origi era stato prelevato a parametro zero nel 2022: da quella stagione ad oggi ha segnato un solo gol contro il Sassuolo e giocato sempre meno fino a finire fuori dalla rosa rossonera.

