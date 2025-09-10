Milan, Origi resta ancora in rosa: ecco lo stipendio e quando scade

Il Milan ha venduto tanti giocatori durante il mercato appena passato: per ultimi Bennacer e Adli, due giocatori che non rientravano nel progetto di Allegri. In rosa è rimasto ancora un giocatore di questo tipo. Come riportato dal sito Goal, Origi è oggi il quarto giocatore più pagato di tutto il Milan. A cinque milioni di euro fissi ci sono Leao, Nkunku e Rabiot e subito dopo l'attaccante belga, che si ferma a quattro milioni di euro. Un peso quindi molto pesante per il bilancio e le casse rossonere.