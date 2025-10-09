Nelle 290 partite giocate, Leao ha segnato 72 gol nell'area di rigore avversaria, circa il 90% dei suoi gol totali. 391 in area che sono il 69% dei tiri totali. Inoltre il portoghese ha poco più di 4 tocchi a partita negli ultimi undici metri. Come possiamo vedere dalla heatmap, Leao ha giocato spesso e volentieri partendo dalla fascia sinistra del campo. Numeri comunque importanti in area di rigore per il portoghese che in carriera ha segnato spesso e volentieri negli ultimi undici metri degli avversari. A livello di concretizzazione, quindi, il portoghese fa fare gol a pochi metri dalla porta che è una delle caratteristiche principali che deve avere una prima punta.
Questo risponde alla domanda se Leao possa davvero fare il centravanti nel 3-5-2 di Allegri? Ovviamente no, ma è anche prematuro dire che non lo possa fare del tutto. I movimenti visti contro la Juventus erano quelli giusti, da attaccante vero. Serve sicuramente migliorare la mira davanti al portiere e il modo di tirare, viste le difficoltà fatte vedere contro la Juventus. C'è ancora il tempo per farlo, soprattutto grazie ad Allegri.
