Milan, Leao può essere una punta d’area? Ecco cosa dicono i numeri. Presto per …

Il Milan ha deciso di puntare su un attacco con il solo Gimenez come punta di ruolo: riuscirà Leao a imporsi come attaccante centrale? La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, Leao può essere una punta d'area? Ecco cosa dicono i numeri. Presto per ... Milan, Leao è finito nell'occhio del ciclone della critica, sia dei tifosi che degli addetti ai lavori. Non una novità nella carriera del portoghese: quello che viene incolpato a Rafa sono i suoi due errori grossolani contro la Juventus nell'ultima partita in Serie A del Milan. Due errori che pesano visto che il Milan, con un gol di Leao, avrebbe potuto strappare i tre punti dalla trasferta di Torino. Certo, Leao avrebbe potuto tirare meglio in quelle due occasioni, ma bollarlo come esperimento fallito da prima punta non è troppo affrettato?

Milan, Leao e i numeri in area

—  

Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i numeri in carriera di Leao in area di rigore. In nostro aiuto 'Opta' e 'Sofascore'.

Nelle 290 partite giocate, Leao ha segnato 72 gol nell'area di rigore avversaria, circa il 90% dei suoi gol totali. 391 in area che sono il 69% dei tiri totali. Inoltre il portoghese ha poco più di 4 tocchi a partita negli ultimi undici metri. Come possiamo vedere dalla heatmap, Leao ha giocato spesso e volentieri partendo dalla fascia sinistra del campo. Numeri comunque importanti in area di rigore per il portoghese che in carriera ha segnato spesso e volentieri negli ultimi undici metri degli avversari. A livello di concretizzazione, quindi, il portoghese fa fare gol a pochi metri dalla porta che è una delle caratteristiche principali che deve avere una prima punta.

Questo risponde alla domanda se Leao possa davvero fare il centravanti nel 3-5-2 di Allegri? Ovviamente no, ma è anche prematuro dire che non lo possa fare del tutto. I movimenti visti contro la Juventus erano quelli giusti, da attaccante vero. Serve sicuramente migliorare la mira davanti al portiere e il modo di tirare, viste le difficoltà fatte vedere contro la Juventus. C'è ancora il tempo per farlo, soprattutto grazie ad Allegri.

